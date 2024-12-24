В Украине хотят резко повысить штраф за нарушение комендантского часа: сколько придется платить

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №12354 об усилении наказания за нарушение комендантского часа. В частности, предлагается повысить максимальный размер штрафа до 3 400 грн (с текущих максимальных 510 грн). Кроме того, предусматривается предоставление полицейским права задерживать нарушителей на административном уровне.

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Согласно законопроекту, за первое нарушение комендантского часа предусматривается штраф размеров от 850 до 1 700 грн. А в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 3 400 грн.

При этом подчеркивается: в ряде случаев за нарушение комендантского часа штрафовать не будут. Исключения будут действовать для граждан, находящихся на улице в случаях:

следование к укрытиям;

оказания медицинской помощи;

сопровождения раненых или тяжелобольных;

проведения эвакуации или спасательных мер.

Кроме того, предлагается ввести штраф за нарушение правил эвакуации предлагается ввести штраф в размере от 510 до 850 грн. А за повторное нарушение в течение года – от 1 700 до 3 400 грн.

Помимо этого правительственный законопроект предусматривает предоставление правоохранителям права производить административное задержание нарушителей правил комендантского часа. Также они смогут проводить задержания тех, кто нарушает правила эвакуации.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению общественного (публичного) порядка во время действия военного положения и реализации осуществления полицией мер правового режима военного положения путем установления ответственности за невыполнение мер по общей обязательной эвакуации и введение возможности применения административных взысканий к тем, кто эти меры не выполняет и /или нарушает", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее же, напомним, в Верховной Раде рассматривали законопроект №10195, предлагавший значительно повысить штрафы за нарушение комендантского часа. Согласно ему, нарушение должно было караться штрафом от 8 500 до 17 000 грн.

Для бизнесов этот штраф должен был составлять от 51 000 до 102 000 грн. А при повторном нарушении рос вдвое.

Впрочем,законопроект не был принят. Дело в том, что он подвергся критике из-за избыточности санкций, которые могли бы существенно обременить среднестатистического гражданина.

В настоящее же время, отметим, нарушение комендантского часа в Украине наказывается административным штрафом от 170 до 510 грн. Штраф могут выписывать как полицейские, так и другие представители комендантского патруля, включая нацгвардейцев, представителей муниципального караула и территориальной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при достижении 25 и 45 лет украинцы в обязательном порядке должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту – на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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