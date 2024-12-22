Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

При достижении 25 и 45 лет украинцы в обязательном порядке должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту – на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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Как объяснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка бессрочна. Т.е., принуждать обменивать ее на ID-карту никто не станет. Однако, если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Также ID-карта выдается во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 года. В частности, при:

потере;

краже;

порче;

смене фамилии или других данных владельца документа.

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользовании недействительным паспортом влечет наказание:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Цена оформления паспорта

Вместе с тем, с 7 октября в Украине изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ". Теперь оформление паспортных документов для граждан Украины стоит 650 грн. При чем речь идет об изготовлении:

как внутреннего паспорта гражданина Украины;

так и загранпаспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабинет министров сократил сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Теперь вместо 10-ти изготовят за 7 дней.

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