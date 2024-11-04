Нарушение комендантского часа: предусмотрен ли штраф для украинцев в 2024 году

С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час, за нарушение которого налагается штраф от 170 до 510 гривен. Возможны также исправительные работы или административный арест на 15 суток для нарушителей.

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OBOZ.UA выяснил, какой штраф грозит нарушителям. Комендантский час действует по всей Украине, за исключением Закарпатской области, и время его действия определяется местными властями.

На сегодняшний день нарушение комендантского часа в Украине наказывается административным штрафом от 170 до 510 грн. Штраф могут выписывать как полицейские, так и другие представители комендантского патруля, включая нацгвардейцев, представителей муниципального караула и территориальной обороны. Во время комендантского часа патруль имеет следующие права:

задержания и доставки нарушителей в подразделения Национальной полиции;

нарушителей в подразделения Национальной полиции; проверка документов , удостоверяющих личность;

, удостоверяющих личность; выяснение причин нахождения человека на улице;

осмотр личных вещей или транспортного средства;

применение физической силы, оружия или спецсредств, если ситуация этого требует.

Недавно Верховная Рада рассматривала законопроект №10195, предлагавший значительно повысить штрафы за нарушение комендантского часа. Согласно ему, нарушение должно было караться штрафом от 8 500 до 17 000 гривен, а при повторном нарушении – сумма увеличивалась вдвое. Для бизнесов этот штраф должен составлять от 51 000 до 102 000 гривен, а при повторном нарушении также рос вдвое. Однако, несмотря на значительные суммы, законопроект не был принят, ведь он подвергся критике из-за избыточности санкций, которые могли бы существенно обременить среднестатистического гражданина.

На практике существуют обоснованные случаи, когда человек может нарушить комендантский час. Однако решение об этом принимают патрульные на месте, учитывая конкретные обстоятельства. К таким причинам относятся:

неотложная медицинская помощь или критические вопросы здоровья;

или критические вопросы здоровья; чрезвычайные ситуации , такие как пожар или угроза жизни;

, такие как пожар или угроза жизни; смерть близкого человека и необходимость его опознания или присутствия на похоронах;

и необходимость его опознания или присутствия на похоронах; требование добраться до работы или с работы, но только при наличии соответствующих документов.

Хотя законодательство четко не определяет уважительные причины, позволяющие нарушить комендантский час, каждый случай рассматривается индивидуально патрульным. Если причина признана уважительной и подтверждается документально, лицо могут отпустить.

В противном случае – составят протокол об административном правонарушении, и нарушителя могут задержать. Если патруль встречает человека во время действия комендантского часа, правоохранители действуют по стандартной процедуре:

предлагают лицу объяснить причину пребывания на улице;

проверяют документы, удостоверяющие личность;

составляют протокол об административном правонарушении;

могут доставить нарушителя в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

Хотя законопроект №10195 был отклонен, в Верховной Раде рассматривают другие инициативы по усилению наказаний за нарушение комендантского часа. Это может включать в себя новые штрафы и санкции, которые еще больше усилят контроль за соблюдением порядка во время действия комендантского часа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за неуплату штрафа от ТЦК (территориального центра комплектования) государство может списать деньги с карты или забрать имущество через исполнительную службу. Чтобы избежать проблем, гражданам рекомендуется своевременно реагировать на постановления о штрафах и принимать необходимые меры для их обжалования или уплаты.

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