В Украине хотят переписать важные выплаты: кто сможет получить 4000 грн

В Украине планируют увеличить выплаты работникам, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении. Теперь они могут получать до 4 тыс. грн в месяц.

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Соответствующий законопроект правительство приняло 5 августа, в дальнейшем его должны внести в Верховную Раду.

Детали

Кабмин предлагает увеличить для тех, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях. Отныне такие люди смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере.

Это позволит обеспечить пострадавшим лучшую поддержку и уменьшит финансовую нагрузку на семьи. Повышенный размер ежемесячной компенсации будет зависеть от уровня потребности пострадавшего и составит:

4000 грн – при наличии потребности в специальном медицинском уходе и одновременном обеспечении лекарствами или медицинскими изделиями;

– при наличии потребности в специальном медицинском уходе и одновременном обеспечении лекарствами или медицинскими изделиями; 2000 грн – если необходимы постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение;

– если необходимы постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение; 1333 грн – при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах;

– при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах; 800 грн – в случае необходимости в санитарно-гигиенических средствах и лекарствах или медицинских изделиях.

"Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе. Мы усиливаем поддержку тех, кто нуждается в постороннем уходе, лекарствах, медицинских изделиях", – прокомментировала это решение Свириденко.

В Украине будут выплачивать деньги от государства по-новому

Украинцев освободили от необходимости создавать отдельные карты под различные типы социальных выплат – благодаря запуску единой Дія.Картки, которую они могут оформить в своем банке. Это должно упростить процессы и начисления, и использования помощи от государства.

Дія.Картка – это цифровая банковская карта, которую можно оформить в одном из партнерских банков. Она уже доступна в таких банках:

ПриватБанк;

А-Банк;

Аккордбанк;

Глобус банк;

Monobank.

Дія.Картка – это по своей сути мультисчет, на который будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты, а также можно будет хранить собственные средства. Для минимизации мошенничества и обеспечения прозрачной отчетности по бюджетным средствам, специальные счета будут предназначены для использования средств исключительно на определенные государственные программы поддержки.

Деньги можно будет потратить только по условиям, прописанным для каждой программы отдельно. Их списание будет происходить с помощью технической настройки на основе MCC-кода категории продавца (Merchant Category Code).

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут получить от государства помощь в размере 4500 гривен в рамках базовой социальной помощи. Деньги выплачивают малозащищенным слоям населения – одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям, чьи родители не платят алименты.

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