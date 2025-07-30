В Украине запустили единую Дія.Карту для всех госвыплат: что нужно знать

Кабмин утвердил Дія.Картку – единый цифровой инструмент, через который украинцы смогут получать все государственные выплаты: пенсии, пособия, стипендии, военные облигации и другие программы. Оформить карту можно через приложение банка-партнера, а государство получит механизм контроля целевого использования средств.

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что новый сервис станет ключевым каналом распределения государственных денег – прозрачным, контролируемым и удобным как для людей, так и для государства.

Что такое Дія.Картка

Дія.Картка – это цифровая банковская карта, которую можно оформить в одном из партнерских банков. Она создана, чтобы унифицировать систему получения госвыплат, отменив необходимость открывать отдельные счета для каждой программы, как это было с еПоддержкой, социальными пособиями или компенсациями. Карта уже доступна в таких банках:

ПриватБанк;

А-Банк;

Аккордбанк;

Глобус банк;

Monobank.

Вскоре подключатся также Банк Кредит Днепр, Sense Bank и Bank 3/4. По словам Свириденко,главная цель – предоставить украинцам один удобный канал доступа ко всем формам помощи. В то же время государство получит эффективный инструмент контроля целевого использования средств (только по назначению). Первой программой, которая уже работает через карточку, является еКнига, но впоследствии на нее можно будет получать:

помощь в рамках программ єМалятко, Ветеранский спорт, Пакет школьника;

пенсионные выплаты;

пособие по безработице;

денежную поддержку ВПЛ;

выплаты по военным облигациям;

а также социальные услуги, стипендии и даже заработные платы.

Каждая государственная программа будет иметь четкое целевое назначение средств. Например, "Пакет школьника" можно будет потратить только на школьные принадлежности, а "Ветеранский спорт" на оплату спортивных услуг. Это минимизирует мошенничество и обеспечит прозрачную отчетность по бюджетным средствам.

Карту можно оформить уже сейчас в мобильном приложении банка, даже если вы еще не участвуете ни в одной программе. Впоследствии функционал будет расширяться, хотя часть обновлений потребует дополнительных решений на уровне законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Дії запустили новый цифровой сервис "Ветеран PRO". Он предназначен для ветеранов и их семей, которые смогут получать ключевые услуги через смартфон еще быстрее и удобнее.

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