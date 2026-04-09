В Украине хотят переписать правила назначения пенсии: как теперь будет действовать ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) прекратит отказывать украинцам в назначении пенсии из-за отсутствия необходимых сведений. Вместо этого их сначала будут информировать, а сам фонд будет получать данные из государственных электронных реестров и систем.

Изменения вводятся с принятием законопроекта №13705-д, за который 9 апреля во втором чтении и в целом проголосовали 242 народных депутата. Его инициаторами являются ряд депутатов от "Слуги народа" и "Батькивщины" во главе со "слугой" Галиной Третьяковой. Чтобы изменения вступили в силу, законопроект еще должен быть подписан президентом Владимиром Зеленским.

Подтверждение стажа

Цель нововведений – упростить процесс подтверждения страхового стажа. С этой целью Пенсионный фонд Украины (ПФУ) хотят обязать информировать человека об отсутствии сведений, необходимых для назначения пенсии, и помогать в сборе соответствующих документов, это означает, что органы фонда:

самостоятельно будут получать сведения о человеке из государственных электронных реестров и систем;

из государственных электронных реестров и систем; сообщать человеку об отсутствующих в реестрах данных ;

; помогать собрать документы в архивах или на предприятиях, а не просто отказывать в назначении пенсии.

Документы для подтверждения стажа

Если трудовая книжка отсутствует или содержит неточные записи стажа (особенно за период до 2000 года), определяется порядок подтверждения стажа. Для этого будут использоваться другие документы:

справки и выписки с предприятий;

сведения о выплате зарплаты;

банковские транзакции по начислениям;

трудовые договоры;

архивные документы;

показания свидетелей;

решения суда.

Кроме того, в стаж разрешили включать периоды работы, за которые работодатель не уплатил взносы из-за задолженности, при условии что они были включены в соответствующую отчетность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы без необходимого страхового стажа могут остаться без полноценной пенсии и рассчитывать только на минимальную социальную помощь. При этом ситуацию можно исправить в частности, докупив стаж или подтвердив периоды работы документально.

