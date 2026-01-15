В Украине готовятся штрафовать граждан за рубежом: за что будут наказывать беженцев

В Украине заработала система автоматического обмена банковской информацией CRS (Common Reporting Standard). Это означает, что украинские налоговики получат налоговые данные о гражданах в других странах, а значит, будут иметь эффективный инструмент для наказания тех, кто уклоняется от уплаты налогов – их будут ждать существенные штрафы.

Об этом сообщает "На пенсии". Отмечается, что по состоянию на сентябрь 2025 года более 120 стран передали украинским фискальным органам данных о доходах украинских граждан в 2024 году.

Какие данные видит Государственная налоговая служба

Имя и адрес

Налоговый номер

Номер счета в иностранном банке.

Остаток средств на конец года.

Валовой доход (общая сумма зачислений за год).

Какие налоги должны платить украинцы

Со всех иностранных доходов (зарплат, дивидендов или доходов от аренды) взимается налог на доходы физических лиц, или НДФЛ (18%), и военный сбор (5%). Но если НДФЛ в стране, налоговыми резидентами которой являются украинцы, превышает отечественный, второй раз его платить не надо. На военный сбор это правило не распространяется.

Кроме того, украинцы должны декларировать социальную помощь, полученную за рубежом ими и их родственниками первой степени родства (Bürgergeld в Германии, "800+" в Польше, помощь от Красного Креста и т.д.), но платить с нее налоги не надо. В декларации она должна быть указана в специальной графе "Доходы, которые не подлежат налогообложению" – это необходимо, чтобы налоговая знала, за какие средства люди живут.

Штрафы для нарушителей

Налоговая довольно мягко реагирует на несвоевременную подачу декларации – за это предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Но в случае сокрытия налогооблагаемых доходов штрафы рассчитываются от суммы определенного налогового обязательства:

10% – если нарушение совершено неумышленно;

– если нарушение совершено неумышленно; 25% – если доказано намерение, например, вы знали об обязанности, получали доходы, но сознательно их скрыли;

– если доказано намерение, например, вы знали об обязанности, получали доходы, но сознательно их скрыли; 50% – при повторном умышленном нарушении в течение 1095 дней (это ровно три года);

– при повторном умышленном нарушении в течение 1095 дней (это ровно три года); 75% – если нарушение обнаружили в третий раз.

В случае просрочки уплаты штрафа за каждый день просрочки будет начисляться пеня.

