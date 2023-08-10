В Украине готовят массовые проверки безработных: кого заставят вернуть деньги государству

В Украине, кроме верификации пенсионеров, могут запустить также и активные проверки безработных, которые получают выплаты от государства. Проверять планируют непосредственно обоснованность предоставления таких выплат. Если эту верификацию внедрят, нарушителей заставят вернуть полученные деньги в госбюджет.

Видео дня

Такие предложения содержатся в проекте "Порядка расследования страховых случаев и обоснованности выплаты материального обеспечения", который разработали Минэкономики, Минфин и МВД. Документ еще не принят, он лишь обнародован для общественного обсуждения.

В проекте предлагается механизм расследования обоснованности выплат по безработице и частичной безработице. Предполагается, что проверки будут осуществлять центры занятости. Расследования хотят проводить по таким основным критериям:

достоверность информации, предоставленной лицом при регистрации его как безработного;

срок пребывания лица в статусе безработного (частично безработного).

В ходе проверки будут использоваться данные госреестров и аналитической системы центров занятости. Однако также будет учитываться информация о безработном от государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, а также других граждан и из СМИ.

Если расследование покажет, что человек не имел права на выплаты по безработице, ему придется вернуть государству средства. Возвращать деньги придется, если выяснится, что безработный:

на самом деле работает и получает за это зарплату;

не сообщил о выезде за границу или пребывает там сверх установленного срока;

предоставил какую-либо недостоверную информацию на этапе регистрации;

вышел на пенсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам кадровиков, самыми востребованными в Украине профессиями после войны станут те, что связаны с восстановлением страны. В первую очередь это строители и специалисты из сферы инфраструктуры. Много предложений работы будет и у медиков. А вот работодатели в стране столкнутся с новыми вызовами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!