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В Украине готовят "альтернативу депозитам": как миллионы владельцев наличных денег станут инвесторами

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
3,3 т.
Иллюстрация — мужчина держит в руках доллары
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В Украине предлагают запустить внутренний рынок инвестиций и создать систему индивидуальных инвестиционных счетов. Это расширит доступность рынка ценных бумаг украинских компаний-эмитентов для широкой общественности.

Об этом сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Соответствующий законопроект №15314, авторами которого является группа из 11 народных депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым ("Слуга народа"), был зарегистрирован в Верховной Раде 10 июня.

Суть инициативы

Сегодня львиная доля сбережений граждан Украины хранится в виде наличных или на банковских депозитах. Новый законопроект предлагает альтернативу, которая давно работает в развитых странах мира.

В частности, украинцы смогут открывать специальные счета в инвестиционных фирмах для покупки финансовых инструментов отечественного рынка капитала. Прежде всего речь идет о ценных бумагах украинских компаний-эмитентов.

"Мы создаем условия, при которых каждый украинец сможет не только хранить средства, но и становиться инвестором украинской экономики. Я убежден, что каждый украинец должен стать капиталистом и владельцем активов, которые работают на его благосостояние и одновременно на развитие страны. Цель " – " — превратить миллионы украинцев из вкладчиков и владельцев наличных денег в инвесторов и совладельцев экономики Украины", — подчеркнул председатель НКЦБФР Алексей Семенюк –.

Главные преимущества для граждан

  • Защита украинцами собственных накоплений от инфляционных рисков.
  • Диверсификация сбережений.
  • Стимулирование развития украинского бизнеса.
  • Финансовые льготы: если гражданин держит средства на инвестиционном счете не менее трех лет, все полученные доходы от инвестиций, дивиденды и проценты полностью освобождаются от налогообложения.

Разрыв в цифрах: мировой опыт против украинских реалий

Создание таких счетов — — это проверенная мировая практика, которая помогает аккумулировать внутренний ресурс для восстановления экономики, создания рабочих мест и финансирования предприятий. Текущая разница между инвестиционной культурой в Украине и на Западе колоссальна.

Показатель

США (Individual Retirement Accounts и др.)

Украина

Вовлеченность населения

Охватывают около 40% семей

Минимальный процент розничных инвесторов

Объем капитала физических лиц

Более 11 триллионов долларов

Чуть более 107 млрд грн (около 2,6 млрд долларов в ОВГЗ)

Разница в объемах розничного инвестирования между Украиной и США на данный момент составляет более 7 тысяч раз. Принятие зарегистрированного законопроекта должно заложить фундамент для постепенного сокращения этого разрыва и вывода денег украинцев "из-под матрасов" в реальный сектор экономики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине активизировались мошенники, маскирующиеся под легальные и современные инвестиционные онлайн-платформы. Они создают убедительную иллюзию надежности, используя психологические приемы и цифровые манипуляции.

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