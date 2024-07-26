В Украине через несколько дней начнут изымать купюру в 500 грн: какую нужно отдать и как будет происходить обмен

В Украине с 1 августа начинается процесс изъятия из оборота старых банкнот номиналом в 500 грн. Речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов выпуска. Постепенно НБУ утилизирует подобные купюры.

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"Населению не нужно предпринимать никаких специальных активных действий : просто рассчитывайтесь в магазинах за покупку, осуществляйте оплаты в банках, пополняйте свои карточные счета в терминалах и т.д. - и "старые" купюры будут изыматься и утилизироваться НБУ", - пояснил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Вместо старых купюр номиналом в 500 грн в обращение будут вводиться новые купюры образца 2014 и последующие годы выпуска. Если вам звонят, посылают сообщения о необходимости обратиться куда-то для "обмена банкнот", предлагают внести их на карты с чьими-то реквизитами, предупреждают об очень сжатых сроках, после которых деньги "сгорят" и т.д. – не верьте, это мошенники, ни в коем случае не делайте ничего из предложенного, по возможности сообщайте правоохранителям и регулятору.

Старые банкноты остаются действительным платежным средством и в дальнейшем, вам не могут отказать в их принятии будет где. "Для чего делается замещение? Для обновления и повышения качества и состояния банкнот в обращении (ведь отдельные купюры "отходили" уже по 18 лет и находятся в нелучшем состоянии), а также повышение уровня защиты наличного рынка от подделок", - пояснил Гетманцев.

Всю работу сделают НБУ и банки – попадая в последние от торговых сетей и населения, старые купюры от банков пойдут исключительно в Нацбанк, который их перечислит и утилизирует. Ничего нового в этом процессе нет – НБУ еще в 2020 году начал изъятие банкнот , а с 2023 года – 5, 10, 20 и 100 гривен и замену их новыми платежными средствами (банкноты и монеты). Теперь очередь дошла до номинала в 500 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом заметном месте на сайте : в самом конце страницы.

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