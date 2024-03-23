В Украине часть пенсионеров оставят без выплат, если они до конца марта не выполнят одно действие

В Украине переселенцы, которые получили статус до 24 февраля 2022-го, для получения пенсии до конца марта должны пройти идентификацию. Идентификацию проводят в отделениях Пенсионного фонда и Ощадбанка.

Об этом сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда. "Март будет последним месяцем, когда пенсионеры получат выплаты без идентификации, то есть подтверждения личности. Но это правило касается только пенсионеров из ВПЛ, которые получили статус переселенца еще до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года", – отмечают в ведомстве.

Физическую проверку можно пройти в отделениях Пенсионного фонда или Ощадбанка, а также удаленно через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию. Если до 31 марта 2024 года идентификация не будет пройдена, пенсия будет накапливаться на счете получателя до тех пор, пока пенсионер не подтвердит свое лицо. И сразу после этого вся сумма будет переведена на расчетный счет получателя.

С 1 апреля повысят пенсии

Украинцам с 1 апреля проведут перерасчет пенсий в связи с повышением минималки. Так, повышение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 грн приведет к повышению гарантированной пенсии для некоторой категории с 2840 до 3200 грн.

Также пенсии повысят тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. В некоторых случаях размер прибавки может составлять более 500 грн. В Украине 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Это существенная часть из около 10 млн украинцев на пенсии. Речь идет именно о тех, кто работает официально. Размер их стажа увеличивается, поэтому они имеют право на перерасчет пенсий.

Такой перерасчет происходит не чаще раза в два года и происходит в апреле. Если вы не менее двух лет работаете на пенсии и за этот период вам ни разу не перечисляли выплату, вероятно, повышение для вас произойдет в апреле.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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