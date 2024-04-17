В Украине будут судить нардепа за попытку подкупа чиновника: кому давал взятку

Дело народного депутата Андрея Одарченко направили в суд. Его подозревают в попытке подкупа крупного чиновника.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: дело в суд направила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"САП отправила в антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении нардепа Андрея Одарченко. Его обвиняют в попытке подкупа руководителя Государственного агентства восстановления Мустафы Найема за криптовалюту", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

По предварительным данным расследования, Одарченко якобы предлагал главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры 50 тыс. долларов в обмен на содействие в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

После выделения же средств из фонда "на криптокошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. долл. США".

22 ноября 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины избрал парламентарию меру пресечения. Одарченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

После этого Одарченко временно исключили из парламентской фракции "Слуга народа", а также из партии "СН". Политик является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

"Это стандартная процедура, применяемая нами в подобных случаях. Окончательное решение относительно него будет принято по результатам следствия", – отметили в "СН".

Тем не менее, уже в конце осени 2023 года Одарченко вышел из СИЗО. За него был внесен залог.

Связи с людьми Януковича

Ранее же Одарченко связывали с бывшим помощником сына генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки Вадимом Слюсаревым. Так, по данным "Честно":

Одарченко владел рядом фирм в Харькове, занимающихся арендой и управлением арендованной недвижимостью;

из одной из этих фирм – "Градиент инвест" – он вышел накануне парламентских выборов в 2019 году.

"По контактному номеру "Градиент инвеста" можно связаться еще и с ООО "Рубикон Трейдинг". Совладельцем которой является Вадим Слюсарев (на 99%)", – отмечали расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в отношении экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева было открыто дицплинарное дело. В его действиях зафиксированы признаки дисциплинарных проступков, определенных пунктами 3, 15 части I статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!