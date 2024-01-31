В Украине будуть назначать помощь тем, кто возвращается из-за границы: условия выплат

В Украине расширили помощь переселенцам и искателям убежища, которые будут возвращаться из-за границы на Родину. Деньги будут выплачивать тем, кто еще не трудоустроился и не имеет источников дохода.

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Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины, сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. "Постановление было принято для того, чтобы семьи, оказавшиеся в риске бедности, могли активнее использовать помощь малоимущим", – объяснили в ведомстве.

Выплата будет назначаться на шесть месяцев, однако с дополнительными условиями. На нее смогут рассчитывать:

семьи, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие члены, не уплачивавшие единого социального взноса (ЕСВ);

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в результате вынужденного переезда не работали или не платили ЕСВ.

Что касается условий, то выплата будет совмещаться с инструментами стимулирования к трудоустройству. В частности, через два месяца после назначения помощи неработающие трудоспособные получатели должны или трудоустроиться, или встать на учет в Государственном центре занятости.

Как сообщал OBOZ.UA, общие правила для переселенцев в Украине изменятся с 1 марта. Немалая часть ВПЛ потеряет право на получение денег – выплат лишат всех переселенцев не из уязвимых категорий.

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