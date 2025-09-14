Одна из стран ЕС хочет продлить временную защиту для беженцев из Украины: кому повезет

Министерство внутренних дел Литвы предложило продлить срок действия временной защиты для граждан Украины, которые выехали от войны, до марта 2027 года. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и в ближайшее время может быть рассмотрен.

По словам главы МВД Литвы Владаслава Кондратовича, эта инициатива согласуется с общей позицией Европейского Союза. "Война еще продолжается, поэтому это естественное решение", – объяснил он в комментарии агентству BNS. Министр также подчеркнул, что ежедневно миграционная служба получает 30–40 новых заявлений на временную защиту от украинцев, которые не могут вернуться домой.

Изменения в правительственный документ

Сейчас вид на жительство для украинцев в Литве действительны до 4 марта 2026 года. Если правительство поддержит новое предложение, срок их действия будет продлен еще на год.

В министерстве добавляют, что это уменьшит административную нагрузку как на беженцев, так и на сотрудников Департамента миграции, ведь основной поток заявлений ожидается именно накануне 2026 года.

Дополнительные условия для украинцев

Продление временной защиты также будет означать, что иностранцы, работающие в Литве, и в дальнейшем не будут обязаны знать литовский язык. В начале июля правительство приняло решение разрешить украинцам работать без этого требования, пока они имеют статус защиты.

По информации Департамента миграции, сейчас в Литве под этим механизмом находятся около 47,6 тыс. граждан Украины. Система предоставляет им право на проживание, работу, медицинскую помощь, социальную поддержку и доступ к образованию для детей.

Европейская практика

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года государства ЕС договорились ввести совместный механизм временной защиты на год. С тех пор его продолжают ежегодно, реагируя на ситуацию с безопасностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Литва первая из стран Евросоюза выступила с предложением начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе без участия Венгрии, чтобы обойти вето Будапешта. Это произошло на фоне новых обострений дипломатических отношений между Киевом и Будапештом и осложнения процесса вступления Украины в ЕС.

