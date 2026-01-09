"Граждане жалуются": еще одна страна ЕС хочет лишать беженцев из Украины выплат

В ближайшее время в Чехии могут существенно ужесточить правила пребывания украинских беженцев. В частности, их могут начать лишать выплат и льгот за поездки на родину.

Как сообщает Epoch Times, об этом заявил спикер парламента Чехии и лидер партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. Новое правительство страны планирует представить пакет соответствующих поправок на рассмотрение парламента уже в ближайшее время.

"Граждане жалуются, что украинцы ездят в отпуск, но одновременно пользуются здесь условиями временной защиты и получают разнообразную поддержку и льготы", – сказал Окамура.

Детали он не стал разглашать, но назвал действующую систему поддержки украинских граждан слишком мягкой. Поэтому Чехия может последовать примеру некоторых других стран Европейского Союза.

То есть если человек может надолго возвращаться домой, значит, он не находится в непосредственной опасности и не должен получать помощь, предназначенную для тех, кто действительно сбежал от войны. Власти хотят ограничить такие поездки и привязать выплаты к реальному пребыванию в Чехии. Также в стране могут усилить контроль за соблюдением законов иностранцами и жестче реагировать на их правонарушения – впрочем, речь идет не только об украинцах, но и обо всех мигрантах с временным статусом.

Украинцам в Чехии продлевают визы толерантности

8 января в Чехии началась онлайн-регистрация для продления временной защиты, или визы толерантности. Украинцы могут подать заявки на Информационном портале для иностранцев Чехии – их будут принимать до 15 марта.

Это обязательный этап продления статуса, поэтому без предварительного онлайн-бронирования в отделение Министерства внутренних дел не попасть. Это позволит иностранцам:

подтвердить намерение продлить временную защиту;

забронировать дату и время личного визита в отделение Министерства внутренних дел Чехии;

в отделение Министерства внутренних дел Чехии; подготовиться к получению новой визовой наклейки, которую вклеивают в паспорт или другой документ.

Как продлить статус

Зайти на Информационный портал для иностранцев.

Авторизоваться в собственном аккаунте (учетные записи с предыдущих лет остаются активными, поэтому создавать новый профиль не нужно).

Выбрать дату и время приема в одном из отделений Министерства внутренних дел Чехии.

Лично прийти в забронированный день и время для вклеивания новой визовой наклейки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в третьем квартале 2025 года беженцы от войны в Украине, которые получили временную защиту в Чехии, уплатили в бюджет страны 8,2 млрд чешских крон (около 340 млн евро) в виде налогов и сборов. Это более чем вдвое превышает сумму, потраченную на предоставленную им помощь.

