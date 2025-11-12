Страна ЕС заработала на беженцах из Украины сотни миллионов евро: что дала взамен

В третьем квартале 2025 года беженцы от войны в Украине, получившие временную защиту в Чехии, уплатили в бюджет страны 8,2 млрд чешских крон (около 340 млн евро) в виде налогов и сборов. Это более чем вдвое превышает сумму, потраченную на предоставленную им помощь.

Об этом сообщили в чешском Министерстве труда и социальных дел. Это стало продолжением тенденции к росту доходов от беженцев и уменьшению расходов на их выплаты.

"На сегодняшний день украинцы, которые нашли здесь убежище, являются прочной частью рынка труда. Большинство из них работают, платят налоги и страховые взносы, и таким образом вносят вклад в финансирование нашей социальной системы. В то же время они не имеют права на многие виды поддержки, которые обычно получают граждане Чехии. Все это делает их вклад в нашу экономику вполне очевидным", – сказал министр труда и социальных дел Чехии Марьян Юречка.

Он назвал украинцев трудолюбивым и культурно близким чехам народом. Кроме того, беженцы заходят в те профессии, которые долгое время не были популярными среди местного населения.

Сколько Чехия заработала на беженцах

Как отмечается, с третьего квартала 2023 года доходы чешского бюджета от размещения беженцев из Украины стабильно превышают связанные с этим расходы – и этот разрыв между ними продолжает увеличиваться. Таким образом в третьем квартале 2025 года:

доходы достигли 8,2 млрд чешских крон;

расходы составили 3,9 млрд крон;

профицит бюджета – 4,3 млрд крон.

В целом в прошлом году сальдо по общим доходам и расходам, связанным с беженцами из Украины, впервые вышло в "плюс". В 2024 году Чехия "заработала" на украинцах 9,7 млрд крон, тогда как 2023 год был закрыт с дефицитом в 2,6 млрд крон. А по результатам трех кварталов 2025 года профицит достиг уже 11,7 млрд чешских крон.

Наибольшую долю доходов составляют доходы от социального и медицинского страхования. Другие доходы поступают от НДС, налога на прибыль физических лиц и предприятий, а также акцизных сборов.

Почему спадают выплаты украинцам

В чешском Минсоце констатируют сокращение государственных расходов на поддержку украинцев, что отражает уменьшение количества людей, которые зависят от прямой гуманитарной помощи – с 234 тыс. в апреле-2022 до 83 тыс. в сентябре-2025. Это свидетельствует о росте их экономической самодостаточности и все большей вовлеченности в рынок труда Чехии.

Но тем, кто не может самостоятельно обеспечить себя, продолжает предоставляться финансовая помощь. Две трети всех получателей поддержки относятся к уязвимым группам – это:

дети;

лица пожилого возраста;

люди с инвалидностью.

Какие страны Европы поддержали украинцев больше всего

Следует отметить, что среди стран Европы Чехия находится среди лидеров как по количеству принятых украинских беженцев, так и по объему оказанной им поддержки. Согласно данным исследования Ukraine Support Tracker, с января 2022 по август 2025 года общие расходы на поддержку украинских беженцев в Европе составили 137,4 млрд евро:

Германия (более 1,2 млн беженцев) — 36,55 млрд евро;

— 36,55 млрд евро; Польша (около 1 млн человек) — 29,3 млрд евро;

— 29,3 млрд евро; Чехия (397 тыс.) — более 8 млрд евро;

— более 8 млрд евро; Испания (248 тыс.) — 8,63 млрд евро;

— 8,63 млрд евро; Франция (74 тыс.) — 4,46 млрд евро;

— 4,46 млрд евро; Румыния — 4,17 млрд евро;

— 4,17 млрд евро; Великобритания (программа "Homes for Ukraine") — 3,83 млрд евро;

— 3,83 млрд евро; Италия — 3,64 млрд евро;

— 3,64 млрд евро; Швейцария — 3,56 млрд евро;

— 3,56 млрд евро; Бельгия — 3,39 млрд евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре количество украинских беженцев в Чехии удвоилось – до почти 400 тысяч человек. В результате эта страна стала лидером в Евросоюзе по показателю количества украинцев на душу населения.

