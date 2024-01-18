"Сделайте себе такие зарплаты": заявление Пидласой о "роскоши" и 20 тыс. грн разозлило украинцев

Озвученное главой парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланой Пидласой из "Слуги народа" предложение повысить военный сбор с 1,5 до 3% для "богатых" граждан, которые зарабатывают более 20 тыс. грн, вызвало резко негативную реакцию среди украинцев. Они возмущаются как самим определением суммы, не намного превышающей среднюю зарплату в стране (17,9 тыс. грн), как богатство, так и образом жизни самой Пидласой.

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Свои оценки предложения "слуги народа" украинцы выражают в социальных сетях. OBOZ.UA собрал наиболее показательные реакции.

"20000 это много? Так сделайте себе такие зарплаты", – советуют, вероятно, всем нардепам пользователи сети.

В целом же украинцы признают: по-настоящему большие зарплаты обычные люди практически не получают. В то же время отмечается, что очень небольшая прослойка населения имеет реально большие деньги, но они "точно не дадут ни копейки". Кто именно имеется в виду – к примеру, представители власти или специалисты традиционно "денежных" профессий, – правда, не указывается.

Кроме того, украинцы призывают власти смотреть не на то, какие зарплаты они получают, а сколько людей живет на эти деньги. "Зарплата в 20 тысяч не очень большие деньги, если у тебя три ребенка", – говорит один из пользователей сети.

Впрочем, находятся и те, кто считает 20 тыс. грн действительно большими деньгами. Они отмечают:

много людей живет на зарплату в 7 тыс. грн в месяц;

многие пенсионеры получают еще меньше. Что, на самом деле, правда: половине украинских пенсионеров платят меньше 4 тысяч.

Налог на роскошь и так действует

Также украинцы отмечают: принятие этой нормы может привести к двойному налогообложению, что запрещено законодательством. Они напоминают: в стране уже действует налог на роскошь. В частности, дополнительно платить нужно за:

новые, а также дорогие автомобили;

недвижимость, площадь которой превышает определенные нормы.

Кроме того, украинцы вынуждены платить дополнительный налог за купленные за границей товары, стоимость которых превышает 150 евро. Причем даже в случае, если это их общая стоимость, а по отдельности они стоят меньше.

Кроме того, отмечают пользователи сети, покупая те же "айфоны", о которых упоминает Пидласая, украинцы и так оплачивают не только их стоимость, но и ряд налогов – в виде НДС и НДФЛ.

Украинцы уйдут в тень

Третья же группа пользователей сети резонно отмечает: признание зарплаты в 20 тыс. грн богатством может не помочь наполнить бюджет страны, а наоборот, навредить ему. Ведь многие из тех, что получает такой доход, могут просто уйти в тень.

Недовольны богатством Пидласой

Также нашлись и те, кто вспомнил, как в 2020-м сама Пидласая пришла в Раду с сумкой Dolce&Gabbana за 1375 евро – что на тот момент равнялось средней месячной зарплатой народных депутатов. При этом, утверждалось, она пыталась спрятать от камер логотип бренда, вероятно, дабы избежать скандала.

Что сказала Пидласая

Впрочем, сама нардеп, озвучивая идею о признании зарплаты в 20 тыс. грн богатством, признала, что депутаты получают больше этой суммы. А следовательно, в случае принятия нормы ее действие распространится и на них.

В целом же она отметила: если человек зарабатывает мало, то не должен платить большой налог даже сейчас. "А если вы зарабатываете более 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5, а 3%. У народных депутатов зарплата выше, мы можем платить 5%. Это было бы справедливо", – сказала она.

Также она выразила мнение, что новый смартфон от Apple является предметом роскоши, а потому должен облагаться дополнительными пошлинами прямо при ввозе в Украину. То же правило Пидласая хотела бы ввести для автомобилей.

"Можно еще подумать о налоге на роскошь. Несмотря на войну, у нас огромное количество автомобилей и дорогостоящей техники въезжает в страну. Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов ежемесячно мы импортируем. Если это новый iPhone за 60-70 тыс. грн, то он может облагаться дополнительными пошлинами", – заявила глава бюджетного комитета. Она также уточнила, что речь ни в коем случае не идет о том, "чтобы налогооблагать телефоны за 5 тыс. грн".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "ФОПам" в Украине готовят польскую систему налогов с прогрессивной шкалой. Ставки в такой системе могут колебаться в диапазоне 3-17%, а больше всего заплатят ФЛП из сферы услуг.

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