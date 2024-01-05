"ФОПам" в Украине готовят польскую систему налогов: кому придется платить больше всех

В Украине в следующие семь лет планируют ввести польскую модель налогообложения малого и среднего бизнеса, которая затронет физлиц-предпринимателей (ФЛП). Для них предполагается введение дифференцированных налоговых ставок в зависимости от вида деятельности. Ставки будут колебаться в диапазоне 3-17%, а больше всего заплатят ФЛП из сферы услуг.

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Такие изменения предусмотрены планом пересмотра упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для ФЛП. План прописан в Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы, объяснила в ходе профильной дискуссии замминистра финансов Светлана Воробей.

"Мы взяли за основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. Именно в Польше существует дифференцированная система, там довольно много ставок, от 2% до 20%. Ставки эти изменяются время от времени", – отметила Воробей.

Она объяснила, что самые высокие ставки предусмотрены для сферы услуг, так как чаще всего именно такие ФЛП используются для минимизации налогов недобросовестными работодателями. Речь идет о ситуациях, когда вместо официального трудоустройства людей оформляют как ФЛП, якобы предоставляющие работодателю услуги.

"Самые высокие ставки – на виды деятельности, в которых наименьшая затратная часть. То есть это предоставление услуг. Это виды деятельности, которые используются на подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами или отношениями с ФЛП. И чтобы выровнять конкурентную среду, чтобы было одинаково выгодно работать с наемными работниками и на ФЛП собственном бизнесе, такие дифференцированные ставки и вводятся. Сколько их будет – это предмет дискуссий. У нас есть приблизительный перечень этих ставок, но это не будет вноситься одномоментно, будет широко обсуждаться с бизнесом", – уточнила замминистра.

Она также подчеркнула, что изменения не будут резкими и точно произойдут не в самое ближайшее время. "Мы будем оставаться на плоской шкале, пока не сможем эффективно администрировать доходы, чтобы у нас одновременно во время введения такой дифференцированной шкалы все не стали бедными", – отметила представитель Минфина.

Министр финансов Сергей Марченко во время дискуссии дополнительно подчеркнул, что Национальная стратегия доходов не является законом. Это лишь планы, которые еще подлежат обсуждению.

"Пока мы не создадим достаточные основания и достаточный уровень доверия плательщиков налогов к фискальным органам, любые новации, любые изменения налоговых режимов нельзя будет применять. И мы принципиально не будем этого делать до того момента, пока не завершится первый этап. Первый этап – это максимальное повышение эффективности работы фискальных органов,... взаимодействия с налогоплательщиками на приемлемых условия, которые предполагают добровольную уплату налогов", – объяснил Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев уже предупреждал, что в Украине необходимо менять систему единого налога для "ФОПов". Сейчас вместо того, чтобы стимулировать малый бизнес к развитию, единый налог позволяет уклоняться от налогообложения, объяснял нардеп.

В целом все основные налоги в Украине также будут приведены в соответствие с законодательством ЕС. Однако говорить о конкретных сроках проведения налоговой реформы пока не представляется возможности – в самой Верховной Раде ожидают, что это произойдет только "после войны".

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