С зарплатой 20 тыс. грн нужно платить больше: в "Слуге народа" предложили дополнительные налоги для украинцев. Видео

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа из "Слуги народа" предложила повысить военных сбор с 1,5% до 3% для "богатых" украинцев, которые зарабатывают более 20 тыс. грн. (средняя зарплата в Украине – 17,9 тыс. грн). Кроме того, нардеп высказалась за введение налога на роскошь, под который, по ее мнению, могут подпадать новые iPhone.

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Об этом Пидласа рассказала в эфире телемарафона. Речь шла о том, где Украине брать деньги на мобилизацию, и депутат рассказала об идеях, которые сейчас рассматриваются. Среди прочего, она предложила ввести прогрессивную налоговую шкалу для военного сбора.

"Если вы зарабатываете мало, вы не должны платить большой налог даже сейчас. А если вы зарабатываете более 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. У народных депутатов зарплата выше, мы можем платить 5%. Это было бы справедливо", – сказала Пидласа.

Также она выразила мнение, что новый смартфон от Apple является предметом роскоши, а потому тоже облагаться дополнительными пошлинами прямо при ввозе в Украину. То же правило Пидласа хотела бы ввести для автомобилей.

"Можно еще подумать о налоге на роскошь. Несмотря на войну, у нас огромное количество автомобилей и дорогостоящей техники въезжает в страну. Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов ежемесячно мы импортируем. Если это новый iPhone за 60-70 тыс. грн, то он может облагаться дополнительными пошлинами", – заявила глава бюджетного комитета. Она также уточнила, что речь ни в коем случае не идет о том, "чтобы налогооблагать телефоны за 5 тыс. грн".

В ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн. Пока это последние данные, обнародованные Госслужбой статистики.

Отметим, что инициативы Пидласой не являются юридическим предложением, депутат не вносила на рассмотрение парламента соответствующих законопроектов. В то же время, в Украине действительно назревают налоговые изменения. О них говорится в Национальной стратегии доходов до 2030 года, принятой правительством.

Главная идея этой стратегии – Украина должна выходить из тени. Невозможно содержать свою армию, обеспечивать безопасность, интегрироваться в Европейский Союз и при этом оставаться страной Европы с рекордным уровнем теневой экономики, коррупцией и уклонением от налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, среди прочего, "ФОПам" в Украине готовят польскую систему налогов с прогрессивной шкалой. Ставки в такой системе могут колебаться в диапазоне 3-17%, а больше всего заплатят ФЛП из сферы услуг.

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