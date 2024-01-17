Половине украинских пенсионеров платят меньше 4 тысяч: кто получает больше всего

Средняя пенсия в Украине составляет 5 385 грн – при этом каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4000 грн. В целом же самые высокие выплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 7248 грн, самые низкие – в Тернопольской области, 4070 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: в целом пенсию, выше средней, в Украине получают лишь в 8 регионах.

"10,5 млн пенсионеров насчитывается в Украине в 2024 году. Численность пенсионеров сократилась на 1,6% или же на 171 384 человека в прошлом году. В общей сложности за два года большой войны пенсионеров уменьшилось на 324 580 человек. Это на 34% меньше, чем за 2020-2021 годы, когда количество пенсионеров уменьшилось на 493 613 человек", – говорится в сообщении.

Какие пенсии получают украинцы

По данным аналитиков, меньше 4 000 грн пенсии получает 51% пенсионеров. Т.е., более половины от их общего количества. В частности:

меньше 2 000 грн – 0,6%;

от 2 001 до 3 000 грн – 29,1%;

от 3 001 до 4 000 грн – 32,3%.

Остальные же получают большие выплаты. Так:

от 4 001 до 5 000 грн – 14,9%;

от 5 001 до 10 000 грн – 23,2%;

более 10 000 грн – 10,9%.

Где выплаты самые высокие

В целом же, отмечается, размер пенсий украинцев колебается от 4 070 грн до 7 249 грн. Т.е., разрыв составляет почти 3 200 грн.

Самые высокие выплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 7 249 грн. А также:

Ривненской – 6 674 грн;

Донецкой – 6 622 грн;

Луганской областях – 6 334 грн.

Самые низкие пенсии платят в Тернопольской области – в среднем 4 070 грн. А кроме того:

Черновицкой – 4 255 грн;

Закарпатской – 4 262 грн.

Пенсии проиндексируют в марте

В то же время, в Украине запланировано проведение индексации пенсий. Это должно произойти в марте 2023 года – и в Министерстве соцполитики уже подтвердили планы произвести перерасчет. При этом, согласно расчетам OBOZ.UA, прибавку в размере 1 тыс. грн получат украинцы, которые сейчас получают "чистую" пенсию в размере 7 692 грн.

"Мы не рассматриваем никаких вариантов переноса. Мы планируем выполнять все наши стандарты, запланированные в пределах этого года. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства. Это война. Но сейчас в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию", – рассказывает министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу".

Индексация пенсий состоится в марте 2024 года. Раньше ее провести невозможно, потому что данные статистики поступают не раньше февраля. Без них рассчитать точный размер индексации невозможно. По формуле размер индексации считают так:

50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста зарплаты (годового с учетом последних 36 месяцев).

Точный ее размер сказать сложно, однако и в Минфине, и в Минсоцие ожидают, что это будет около 13%. Однако это не означает, что все пенсии повысят именно на 13%.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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