В Раде будут платить зарплаты по-новому: какое решение принял Кабмин

Сотрудникам аппарата Верховной Рады начнут начислять зарплату, по новому принципу, включающему грейды. Это позволит выплачивать деньги чиновникам, основываясь на классификации должностей государственной службы.

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Соответствующее постановление №419 было принято Кабинетом Министров. Она вступила в силу со дня опубликования и применяется с 1 апреля 2025 года.

В нем говорится об утверждении схемы должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей в аппарате парламента. Для целей схемы используется грейд – это уровень зарплаты, базирующийся на классификации должностей государственной службы в разрезе семей и уровней должностей государственной службы. Он определяется на основе положений статьи 96 Кодекса законов о труде Украины. Для разных грейдов используется разный должностной оклад:

грейд 1 – должностной оклад 119 465 грн;

– должностной оклад 119 465 грн; грейды 2-3 – не указано;

не указано; грейд 4 – 70 689 грн;

грейд 5 – 67 155 грн;

– 67 155 грн; грейд 6 – 63 797 грн;

– 63 797 грн; грейд 7 – 54 500 грн;

– 54 500 грн; грейд 8 – 54 376 грн;

– 54 376 грн; грейд 9 – 51 787 грн;

– 51 787 грн; грейд 10 – 49 321 грн;

– 49 321 грн; грейд 11 – 37 939 грн;

– 37 939 грн; грейд 12 – 29 184 грн.

В то же время, согласно постановлению, уровни должностей государственной службы в аппарате парламента определяются по утвержденному Радой каталогу соответствующих типовых должностей. При этом некоторые должности оплачиваются по отдельному принципу:

заместителям руководителя аппарата Верховной Рады – на 5% ниже должностного оклада руководителя аппарата;

первым заместителям и заместителям руководителей структурных подразделений, заместителям руководителей подразделений – на 4,5% меньше должностного оклада соответствующего руководителя структурного подразделения или подразделения.

Зарплаты чиновников в Украине: где растут и кому платят больше

Средняя зарплата украинских чиновников в центральных госорганах в феврале-2025 составила 51,41 тыс. грн. Что на 2,16 тыс. грн выше, чем месяцем ранее, а также на 7 тысяч превышает показатель февраля-2024. Таким образом, за год зарплаты чиновников выросли на 15,8%.

Больше платят служащим Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – в среднем 90,1 тыс. грн. Кроме того, в топ-3 госучреждения с высокими зарплатами входят Национальное агентство по предотвращению коррупции (79,4 тыс. грн) и Антимонопольный комитет (77,4 тыс. грн).

Самые низкие зарплаты в Нацслужбе посредничества и примирения, где платят в среднем 28,7 тыс. грн, Госагентстве резерва (32,8 тыс. грн), Госслужбе по делам детей (33,4 тыс. грн) и Госслужбе по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками (35,4 тыс. грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Раде произошел скандал из-за попытки народных депутатов снизить "космические" зарплаты сотрудников аппарата. Когда проект соответствующего законопроекта был зарегистрирован вопреки процедуре отзыва таких документов под ним начали исчезать подписи нардепов. Кроме того, нардепы заявляли об угрозах от главы аппарата Вячеслава Штучного (тогда его зарплата составляла почти 250 тыс. грн в месяц).

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