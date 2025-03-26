В Украине существенно увеличились зарплаты чиновников: кому платят почти 100 тысяч в месяц

Средняя зарплата украинских чиновников в центральных госорганах в феврале-2025 составила 51,41 тыс. грн. Что на 2,16 тыс. грн выше, чем месяцем ранее, а также на 7 тысяч превышает показатель февраля-2024. Таким образом, за год зарплаты чиновников выросли на 15,8%. Больше всего же платят служащим Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) – в среднем 90,1 тыс. грн. Меньше всего – в Нацслужбе посредничества и примирения, где средняя зарплата составила 28,7 тыс. грн.

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Об этом сообщает Министерство финансов. По его данным, помимо НКРЭКП, в топ-10 госучреждений с самыми высокими зарплатами входят:

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), где в среднем платят 79,4 тыс. грн;

Антимонопольный комитет (АМКУ) – 77,4 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации – 65,8 тыс. грн;

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) – 65,5 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады – 64,5 тыс. грн;

Секретариат Национальной тристороннего социально-экономического совета – 63,5 тыс. грн;

Секретариат Кабинета министров – 61,3 тыс. грн;

Счетная палата – 60,9 тыс. грн;

Госуправление делами (ГУС) – 59,5 тыс. грн.

Меньше всего же, помимо Нацслужбе посредничества и примирения, платят в Госагентстве резерва – в среднем, 32,8 тыс. грн. А кроме того, в:

Госслужбе по делам детей – 33,4 тыс. грн;

Госслужбе по лекарственным препаратам и контроле за наркотиками – 35,4 тыс. грн;

Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра – 35,8 тыс. грн;

Госагентстве лесовіх ресуров – 35,9 тыс. грн

Госслужбе качества образования – 36 тыс. грн;

Госслужбе по вопросам безопастности пищевых продуктов продуктов и защиты потребителей – 36,2 тыс. грн

Госинспекции энергонадсмотра – 36,6 тыс. грн.

В целом же, подчеркивается, среднемесячный размер заработной платы включает все выплаты в соответствии с нормами трудового законодательства. В частности:

премии:

выплату ежегодных отпусков;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и т.п.

В то же время, отметим, в принятом Верховной Радой и подписанном президентом законе о Госбюджете ожидается, что средняя зарплата в Украине в 2025 году составит 24,4 тыс. грн в месяц. То есть даже если этого показателя удастся достигнуть, он все равно будет намного меньшим, чем в самом "бедном" госучреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект об осовременивании размера денежного довольствия полицейских. В частности, установления служебного оклада в не менее 30 280 грн.

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