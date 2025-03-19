Нардепы показали повышенные зарплаты: сколько зарабатывает Стефанчук и другие парламентарии

В Украине народные депутаты начали подавать годовые декларации за 2024 год. У большинства парламентариев заработные платы за год значительно увеличились. Да, если спикер Рады Руслан Стефанчук в 2023-м в среднем зарабатывал по 79 тыс. грн в месяц, то в 2024 его зарплата достигла в среднем 88,9 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в данных реестра деклараций, опубликованных на сайте Нацганества по предотвращению коррупции (НАПК). Так, по состоянию на 18 марта свои декларации подали всего около 10% нардепов. Все декларации должны подать до 1 апреля 2025 года. Итак, самая большая зарплата среди уже опубликовавших декларации парламентариев у Стефанчука. Кроме самой зарплаты в 2024 году он получил 901 тыс. грн компенсации расходов на депутатскую деятельность.

На втором месте – нардеп, член "Платформы за жизнь и мир" Михаил Макаренко. Он в 2024 году в среднем зарабатывал 76,4 тыс. грн в месяц, а в 2023-м – всего 67,4 тыс. грн. грн в месяц. Ежемесячная зарплата в 76,1 тыс. грн получал "слуга народа" Владимир Ватрас.

В 2023-м ежемесячная зарплата Ватраса составила 67,4 тыс. грн. Более 70 тыс. шрн в прошлом году ежемесячно получали нардепы Максим Дирдин, Юрий Павленко, Руслан Князевич. При этом в 2023 году ежемесячно все они получали до 70 тыс. грн.

Сколько потратят на депутатов

В 2025 году на оплату труда и начисление на зарплату в ВР потратят 1 млрд 657 млн грн. В прошлом году эта сумма была на 250 млн грн меньше (1 млрд 407 млн). Общий бюджет Управделами Аппарата Верховной Рады будет составлять 3,1 млрд грн (в 2024-м - 2,9 млрд грн).

Нормы расходов на одного депутата в 2025-м (в месяц)

Стоимость проезда – 7500 грн (сумма не изменилась)

Средства на помощников-консультантов – 132624 грн (было 88418 грн)

Начисление на зарплаты помощников – 29177,8 грн (было 19452 грн)

Возмещение расходов на содержание помещений – 167 грн (сумма не изменилась)

Компенсация стоимости аренды жилья (в среднем за месяц) – 19825 грн (сумма не изменилась)

В сумме за год – 2,2 млн грн (было 1,6 млн грн)

Как ранее писал OBOZ.UA, Марьяна Безуглая, нардепка от "Слуги народа", декларацию за прошлый год подала еще 26 февраля. В 2024-м парламентария ежемесячно зарабатывала 61,6 тыс. грн. За год ее зарплата выросла на 11,4% (с в среднем 54,6 тыс. грн в 2023-м).

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