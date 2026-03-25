В Приват24 добавили новую функцию: для чего нужна и как воспользоваться

Клиентам государственного ПриватБанка упростили повседневные платежи. Теперь им не нужно вручную вводить номер IBAN для транзакции – длинные банковские реквизиты можно отсканировать в приложении "Приват24".

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения. Новый инструмент не только экономит время, но и минимизирует риск ошибки при вводе счетов, поскольку он:

автоматически распознает номер счета из квитанции, счета, выписки или даже фото с IBAN ;

; мгновенно подтягивает его в платежную форму.

В банке уверены, что это пригодится для оплаты коммунальных услуг, налогов, сервисов или переводов физическим лицам-предпринимателям.

Как воспользоваться функцией

Открыть раздел "Платежи".

Выбрать "По реквизитам".

Нажать на иконку IBAN-сканера.

Убирая лишние действия пользователя и упрощая и ускоряя платежи для клиентов с разным уровнем цифровых навыков, банк делает шаг в сторону "невидимых платежей".

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

В первую очередь рекомендуется поменять карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или менялись личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать как минимум до 30 июня 2026 года.

