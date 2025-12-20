В Польше отменят особые правила для украинских беженцев: ужесточат требования и в Германии

В Польше с марта 2026-го отменят особые правила предоставления убежища для украинских беженцев. Также правила изменят вскоре и для украинцев в Германии.

Как стало известно Interia, несколько дней назад на повестке дня правительства появился проект закона об отмене положений Закона о помощи гражданам Украины. Он предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам будут относиться так же, как к другим иностранцам. Это журналистом также подтвердила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

Законопроект должен отменить специальный закон о помощи украинцам, который приняли еще 12 марта 2022 года. "Целью законопроекта является унификация системы поддержки всех, кто имеет право на временную защиту, адаптация правил к новому этапу миграционной ситуации и переход от чрезвычайных к системным решениям. После почти четырех лет ситуация с беженцами в Польше является более стабильной, а государственные учреждения и органы местного самоуправления научились обрабатывать вновь прибывших иностранцев в рамках стандартных процедур", – объясняет министерство цели нового закона.

Окончательный вид законопроекта еще не известен, поскольку он все еще проходит межведомственные консультации.

"В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии об отмене временной защиты, предоставленной беженцам войны из Украины, законопроект предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам будут относиться как к другим иностранцам", – сказала Interia Каролина Галецкая, пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации.

Ситуация изменилась не только в Польше

Марцин Пшидач из Канцелярии польского президента заявил: "Когда масштаб превышает возможности инкультурации, то начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани – больше принимать не можем". В то же время президент страны Кароль Навроцкий уже сообщил, что в последний раз подписал закон о поддержке украинских беженцев.

Срок действия этого закона – 4 марта 2026-го. Это даже меньше, чем рекомендует ЕС. Однако политика Польши меняется. С одной стороны, польские власти заинтересованы в том, чтобы в стране даже после завершения войны остались те, кто работает и вносит свой вклад в развитие польской экономики (и на самом деле уплаченные украинцами налоги уже компенсировали всю выплаченную беженцам помощь). С другой – Польша стремится, чтобы украинцы ассимилировались и не были бременем для государственного бюджета. И, кажется, такая государственная политика – общая для ряда европейских стран.

В частности, в Германии без помощи планируют оставить тех, кто приехал после 1 апреля 2025 года. Немецкий кабинет министров дал зеленый свет законопроекту министра труда Бербель Бас, его еще должны одобрить законодатели.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии OBOZ.UA объяснил соответствующую политику тем, что "балласт никому не нужен". "То есть в любой стране нужны рабочие руки, в любой стране нужны мигранты, которые станут основой процветания, основой наполнения бюджетов", – отметил экономист.

Проект предусматривает, среди прочего, отмену положений специального закона в той части, что они создают отдельную систему, предназначенную исключительно для граждан Украины, введение положений, постепенно отменяющих правовые решения, содержащиеся в специальном законе, и подготовку переходных положений для обеспечения плавного перехода между действующим и новым правовым режимом.

Чаще всего поднимаются вопросы в общественных дебатах о доступе украинцев к польской системе здравоохранения, социальных выплат и образования. Украинцы все еще смогут получать неотложную медицинскую помощь через отделения неотложной помощи, но если им понадобятся другие медицинские услуги, им придется работать и платить взносы. То же самое касается программы "800+".Родителям придется работать, чтобы получить помощь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

