Дыра в крыше дома и выбитые окна: последствия атаки РФ в Днепровском районе Киева. Фото и видео

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный комбинированный террористический удар по Киеву. В результате прилета дрона в Днепровском районе поврежден жилой дом.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ Андрей Жигайло. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Страна-террорист Россия в ночь на вторник, 3 февраля, нанесла очередной комбинированный удар по Киеву во время значительных похолоданий, атакуя критическую инфраструктуру города. В Днепровском районе дрон-камикадзе попал в жилой пятиэтажный дом.

В результате начался пожар, а в крыше здания образовалась дыра. Кроме того, взрывной волной выбило окна в квартирах и домах рядом. Также, были повреждены автомобили, припаркованные рядом с местом "прилета".

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и коммунальщики, которые уже начали убирать территорию от обломков и мусора.

Что предшествовало

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами различных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

