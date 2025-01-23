В Польше хотят оставить без выплат некоторых украинцев: законопроект уже в Сейме

Украинских беженцев, которые живут в Польше, но не работают и не платят налоги, могут лишить помощи от государства по программе "800+". Соответствующий законопроект уже внесли в польский парламент.

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Как сообщает Польское агентство печати (PAP), ранее такое предложение поступило от мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Теперь с поддержкой инициативы выступил министр обороны и глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

"Лично для меня это вполне приемлемо… Поляки распахнули свои сердца и двери своих домов, мы помогаем, мы платим социальные пособия, мы обеспечиваем здравоохранение, образование в школах, но также мы ожидаем, что это будут не только расходы из государственного бюджета, деньги наших налогоплательщиков. Очень важно, чтобы эти люди вносили свой вклад в польскую экономику, так они облегчат расходы польского государства", – сказал Косиняк-Камыш.

Он призвал беженцев из Украины разделить налоговое бремя поляков. "Если они платят налоги, они заслуживают поддержки. Такой подход – самый прагматичный и ожидаемый от общества", – подчеркнул министр.

На прошлой неделе мэр Варшавы Рафал Тшасковский призвал правительство разработать поправки к законодательству, чтобы украинцы получали такие пособия, как "800+", только при условии, если они живут, работают и платят налоги в Польше. Такое предложение будет выгодным Польше, считает Тшасковский. После этого глава парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак заявил, что его партия внесла в Сейм соответствующей законопроект с необходимыми поправками к законодательству.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше упростили процесс трудоустройства иностранных граждан (в том числе и украинцев). Теперь это можно делать не только по трудовым договорам ("условие о труде"), но при этом выдача разрешений на работу будет контролироваться сильнее, а за нелегальное трудоустройство будут действовать штрафы .

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