Польша изменила правила трудоустройства для иностранцев: как теперь украинцам устроиться на работу

В Польше отменили обязательное требование по трудоустройству иностранцев (украинцев включительно) исключительно по трудовым договорам ("условие о труде"), предоставив работодателям больше гибкости. Также усилен контроль за выдачей разрешений на работу и введены строгие штрафы за нелегальное трудоустройство.

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Об этом пишет inPoland. Проект закона, подготовленный Министерством семьи, труда и социальной политики, направлен на создание справедливых условий на рынке труда и борьбу со злоупотреблениями, ранее наблюдавшимися в сфере трудовых отношений с иностранцами.

Ключевые аспекты нового закона

отмена требования "условие о труде": ранее иностранцы могли работать в Польше преимущественно по трудовым договорам. Новый закон разрешает другие формы трудовых отношений, что придает работодателям больше гибкости. Изменение было инициировано из-за многочисленных жалоб предпринимателей, которые считали это требование обременительным;

ранее иностранцы могли работать в Польше преимущественно по трудовым договорам. Новый закон разрешает другие формы трудовых отношений, что придает работодателям больше гибкости. Изменение было инициировано из-за многочисленных жалоб предпринимателей, которые считали это требование обременительным; борьба с мошенничеством: Польша сталкивается с проблемами, когда разрешения на работу оформляются для получения доступа в Шенгенскую зону, а не для фактического трудоустройства. Новые правила направлены на минимизацию таких случаев через:

электронизацию процессов: будут внедрены новые ИТ-системы для быстрой проверки разрешений;

будут внедрены новые ИТ-системы для быстрой проверки разрешений; создание реестра трудовых договоров: работодатели теперь обязаны представлять копии договоров в соответствующие органы;

работодатели теперь обязаны представлять копии договоров в соответствующие органы; защита иностранных работников: закон должен покончить с явлениями, когда иностранцы выполняют тяжелую работу за низкую оплату. В Минтруда отмечают, что главная цель – обеспечить равные условия для всех работников, независимо от их происхождения;

закон должен покончить с явлениями, когда иностранцы выполняют тяжелую работу за низкую оплату. В Минтруда отмечают, что главная цель – обеспечить равные условия для всех работников, независимо от их происхождения; усиление наказаний за нелегальное трудоустройство: работодатели, которые трудоустраивают иностранцев без соответствующих разрешений, рискуют получить штрафы от 3000 до 50000 злотых за каждое нарушение.

Принятие закона отражает изменения на польском рынке труда, где количество иностранцев постоянно растет. В 2023 году иностранцы составили более 5% от общего числа работников в стране. Учитывая дефицит рабочей силы в отдельных секторах, правительство стремится сделать рынок труда более прозрачным и безопасным, а также создать условия для легального трудоустройства.

Электронизация процессов и новые требования к работодателям должны упростить трудоустройство иностранцев и минимизировать злоупотребления. В то же время, отмена "условия о труде" может способствовать привлечению большего количества работников из-за рубежа, что положительно повлияет на экономику Польши.

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