В стране ЕС изменили правила для украинцев: кто сможет остаться и что будет с выплатами

Ирландия начала готовиться к окончанию срока действия европейской программы временной защиты для украинцев. Правительство уже согласовало новую схему легализации, которая позволит части украинских беженцев перейти на разрешение Stamp 4, а также анонсировало изменения в государственной поддержке, в частности сокращение выплат по программе размещения украинцев и постепенное сворачивание системы государственного жилья.

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Об этом говорится в сообщении ирландского правительства. OBOZ.UA выбрал самое важное.

Условия для беженцев в Ирландии: главное, что нужно знать

Фактически Ирландия начала подготовку к завершению режима временной защиты украинцев в ЕС после марта 2027 года.

Часть беженцев из Украины, которые интегрировались в стране, работают и обеспечивают себя самостоятельно, сможет перейти на долгосрочный вид на жительство Stamp 4 .

. В то же время государство будет постепенно сокращать программы жилищной поддержки и компенсаций, стимулируя переход к самостоятельному проживанию.

В ближайшие месяцы украинцам рекомендуется следить за новостями правительства Ирландии и проверять, соответствуют ли они условиям участия в новой переходной программе.

Временная защита будет действовать до марта 2027 года

В настоящее время украинцы по-прежнему могут находиться в Ирландии на основании Директивы ЕС о временной защите. Она гарантирует право на проживание, трудоустройство, медицинскую помощь, образование и ряд социальных услуг.

Действие механизма на уровне Европейского Союза продлено до 4 марта 2027 года, однако ирландские власти уже начали готовиться к завершению этой программы. Именно поэтому правительство представило Temporary Protection Transition Scheme – новый механизм, который позволит части украинцев перейти со статуса временной защиты на другой тип вида на жительство.

После запуска новой схемы украинцы, соответствующие установленным критериям, смогут оформить разрешение Stamp 4 сроком до двух лет с возможностью его продления. Предварительно правительство определило следующие условия:

проживание в Ирландии по программе временной защиты не менее одного года;

официальная работа или самозанятость (self-employment) не менее шести месяцев;

годовой доход от 29 432 евро ;

; отсутствие проживания в государственном или субсидируемом жилье, в частности по программе Accommodation Recognition Payment (ARP), на момент подачи заявления.

Ожидается, что прием заявок начнется в сентябре 2026 года. Одним из главных преимуществ новой схемы является то, что период проживания по этому разрешению будет официально засчитываться в необходимый срок для дальнейшего получения ирландского гражданства.

Что будет с жилищной поддержкой и выплатами

Параллельно правительство постепенно меняет систему государственной поддержки украинцев. Сейчас десятки тысяч граждан Украины проживают либо в государственном временном жилье, либо в частных домохозяйствах, которые получают компенсацию по программе Accommodation Recognition Payment (ARP).

Однако власти планируют постепенно сокращать эти программы, делая акцент на переходе украинцев к самостоятельному проживанию. В частности, сворачивание системы государственного коммерческого размещения должно начаться в августе 2026 года и продлиться до марта 2027-го. Для наиболее уязвимых категорий населения правительство обещает сохранить отдельные механизмы поддержки.

Еще одно изменение касается программы Accommodation Recognition Payment, в рамках которой ирландцы получают компенсацию за бесплатное проживание украинцев. В настоящее время размер выплаты составляет 600 евро в месяц.

В то же время правительство уже утвердило ее дальнейшее сокращение: с октября 2026 года компенсация сократится до 400 евро в месяц. Саму программу планируют полностью завершить после прекращения действия временной защиты – 31 марта 2027 года. По данным правительства, изменения коснутся около 42 тысяч украинцев, которые сейчас проживают в частном жилье по этой схеме.

В то же время с 1 января 2026 года в Ирландии вступили в силу изменения, предусмотренные государственным бюджетом. Большинство базовых социальных выплат увеличили на 10 евро в неделю.

Повышение касается, в частности, пособий по безработице, выплат людям с инвалидностью, одиноким родителям и других видов государственной поддержки. Кроме того:

пособие на топливо (Fuel Allowance) увеличили на 5 евро в неделю ;

; получатели пособия для работающих семей (Working Family Payment) с марта 2026 года также получили право на топливную надбавку.

В то же время право на конкретные виды помощи зависит от индивидуального статуса человека, его доходов и соответствия требованиям ирландского законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, из-за которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только самым уязвимым категориям.

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