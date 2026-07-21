В Нацгвардии Украины раскрыли коррупцию на 150 млн грн: как действовала схема

Украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему, связанную с закупкой недвижимости, солнечных электростанций и шин для Национальной гвардии Украины (НГУ). В результате махинации военному бюджету во время вооруженной агрессии РФ был нанесен ущерб на сумму более 150 млн грн.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). На данный момент восьми фигурантам уже объявлены подозрения.

Как действовала схема

Махинация была совершена в 2024 году, когда НГУ нуждалась в приобретении складского помещения для хранения продовольствия. Вместо прозрачной прямой покупки имущества у реальных владельцев должностные лица вступили в сговор с частными предпринимателями:

предприниматели оформили необходимое складское помещение на подконтрольную им фиктивную компанию-посредника ;

; лояльные или подкупленные оценщики составили заведомо ложный отчет о стоимости объекта, искусственно завысив его цену ;

составили заведомо ложный отчет о стоимости объекта, ; подконтрольная фирма перепродала склад Национальной гвардии с переплатой в размере более 143 млн грн ;

; полученные из бюджета средства перечислили на счета ряда фиктивных предприятий для последующего обналичивания или легализации.

для последующего обналичивания или легализации. позже те же самые предприниматели при содействии сотрудников НГУ получили подряды на поставку солнечных электростанций для воинских частей и шин для БТР – путем манипуляций со сметами, заменой спецификаций или завышением цен было похищено ещё более 7 млн грн из бюджета ;

– путем манипуляций со сметами, заменой спецификаций или завышением цен ; средства, полученные от коррупционных схем, участники тратили на роскошный образ жизни, элитные автомобили, драгоценности и недвижимость.

Кто получил подозрения

Всего о подозрениях объявили 8 лицам – их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Среди них:

заместитель директора департамента логистики НГУ;

начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ;

его заместитель ;

; два предпринимателя – фактические владельцы ряда частных компаний;

фактические владельцы ряда частных компаний; директор одного из подконтрольных предприятий;

из подконтрольных предприятий; два директора оценочных компаний.

Подозреваемые сотрудники НГУ были отстранены от должностей по результатам служебного расследования еще в 2025 году – после первых обысков НАБУ.

Что арестовало следствие

В настоящее время суд наложил арест на имущество подозреваемых и изъятые средства:

автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz AMG GLE (2024 г.в.), Toyota Land Cruiser 300 (2021 г.в.), Audi Q8 (2019 г.в.);

(2024 г.в.), (2021 г.в.), (2019 г.в.); двухуровневая квартира в Киеве (площадь – более 130 кв. м), апартаменты в Буковеле (стоимость более $300 тыс.), земельные участки под застройку под Киевом;

(площадь – более 130 кв. м), (стоимость более $300 тыс.), под застройку под Киевом; изъятые у предпринимателей $340 тыс. и 99,7 тыс. евро.

В настоящее время расследование продолжается: устанавливается причастность других лиц и проверяются факты отмывания средств, полученных преступным путем.

Ранее OBOZ.UA сообщал о системных злоупотреблениях при закупках древесины для нужд Сил обороны Украины в различных регионах страны. Общая сумма ущерба, нанесенного военному бюджету в результате раскрытых коррупционных схем, превысила 14,7 млн грн.

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