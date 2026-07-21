В Нацгвардии Украины раскрыли коррупцию на 150 млн грн: как действовала схема
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Украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему, связанную с закупкой недвижимости, солнечных электростанций и шин для Национальной гвардии Украины (НГУ). В результате махинации военному бюджету во время вооруженной агрессии РФ был нанесен ущерб на сумму более 150 млн грн.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). На данный момент восьми фигурантам уже объявлены подозрения.
Как действовала схема
Махинация была совершена в 2024 году, когда НГУ нуждалась в приобретении складского помещения для хранения продовольствия. Вместо прозрачной прямой покупки имущества у реальных владельцев должностные лица вступили в сговор с частными предпринимателями:
- предприниматели оформили необходимое складское помещение на подконтрольную им фиктивную компанию-посредника;
- лояльные или подкупленные оценщики составили заведомо ложный отчет о стоимости объекта, искусственно завысив его цену;
- подконтрольная фирма перепродала склад Национальной гвардии с переплатой в размере более 143 млн грн;
- полученные из бюджета средства перечислили на счета ряда фиктивных предприятий для последующего обналичивания или легализации.
- позже те же самые предприниматели при содействии сотрудников НГУ получили подряды на поставку солнечных электростанций для воинских частей и шин для БТР – путем манипуляций со сметами, заменой спецификаций или завышением цен было похищено ещё более 7 млн грн из бюджета;
- средства, полученные от коррупционных схем, участники тратили на роскошный образ жизни, элитные автомобили, драгоценности и недвижимость.
Кто получил подозрения
Всего о подозрениях объявили 8 лицам – их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Среди них:
- заместитель директора департамента логистики НГУ;
- начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ;
- его заместитель;
- два предпринимателя – фактические владельцы ряда частных компаний;
- директор одного из подконтрольных предприятий;
- два директора оценочных компаний.
Подозреваемые сотрудники НГУ были отстранены от должностей по результатам служебного расследования еще в 2025 году – после первых обысков НАБУ.
Что арестовало следствие
В настоящее время суд наложил арест на имущество подозреваемых и изъятые средства:
- автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz AMG GLE (2024 г.в.), Toyota Land Cruiser 300 (2021 г.в.), Audi Q8 (2019 г.в.);
- двухуровневая квартира в Киеве (площадь – более 130 кв. м), апартаменты в Буковеле (стоимость более $300 тыс.), земельные участки под застройку под Киевом;
- изъятые у предпринимателей $340 тыс. и 99,7 тыс. евро.
В настоящее время расследование продолжается: устанавливается причастность других лиц и проверяются факты отмывания средств, полученных преступным путем.
Ранее OBOZ.UA сообщал о системных злоупотреблениях при закупках древесины для нужд Сил обороны Украины в различных регионах страны. Общая сумма ущерба, нанесенного военному бюджету в результате раскрытых коррупционных схем, превысила 14,7 млн грн.
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