В Киеве резко изменились цены на аренду квартир: некоторое жилье подешевело вдвое

В Киеве обвалились цены на аренду "проблемного" жилья. Существуют прецеденты, когда цена на однокомнатные квартиры упала с 12-15 до 6-7 тыс. грн в месяц. Из-за перебоев с тепло- и энергоснабжением в некоторых домах температура сохраняется на уровне 7-12 °C.

Об этом со ссылкой на экспертов рынка недвижимости сообщает издание Минфин. Некоторое жилье без отопления и шансов на его восстановление даже не берется в работу, пояснил в комментарии Минфину Андрей Романов, руководитель агентства недвижимости "КиевДимСервис".

В то же время цены на квартиры с автономными системами отопления и резервным энергопитанием увеличились в пределах от 9% до 25%, отмечают эксперты. Среднестатистическая однокомнатная квартира в доме с продуманными автономными системами могла подорожать почти на 20% – с 17 до 20 тысяч гривен.

"На Троещине, есть прецеденты снижения ценника вдвое. Однушку можно найти за 6-7 тысяч гривен в месяц. В то же время квартиры в новостройках с автономным отоплением и генераторами подорожали почти на 20%. Однокомнатная квартира, которая еще месяц назад сдавалась за 17 тысяч, сейчас стоит уже минимум 20 тысяч гривен", – объяснил Романов.

"Если раньше разброс цен между "крутой" и "средней" квартирой в одном районе составлял до 10%, то сейчас разница может достигать 15-25%. Фактически рынок начал перераспределять доходность в пользу более качественного жилого фонда, а инженерная устойчивость превращается в фактор капитализации", – рассказала столичный риелтор Ирина Луханина.

В целом поведение арендаторов, которые снимают квартиры в "проблемных" домах, разделилось: более "выносливые" (семьи без маленьких детей и пожилых людей) – решили "переждать"; в свою очередь семьи с маленькими детьми, а также те, кто работает удаленно (следовательно, не готов мерзнуть круглосуточно) – с самого начала начали искать альтернативы.

Деснянский является одним из самых проблемных районов Киева. ТЭЦ, которая обеспечивала тепло- и электроснабжение на Троещину, нанесены серьезные повреждения из-за российских ударов. В некоторых квартирах температура сохранялась на уровне +3 °C. В часть домов, отопление в нынешнем отопительном сезоне могут уже не вернуть, открыто признавали власти.

По данным сайта OLX цены на долгосрочную аренду однокомнатных квартир на Троещине сейчас колеблются от 5,5 до 15 тыс. грн. В названиях объявлений сразу отмечают, что в доме есть генератор – во время отключения света есть вода и работает лифт.

OBOZ.UA ранее сообщал, что даже несмотря на длительные отключения света, проблемы с отоплением и водоснабжением в Киеве рынок жилья остается активным: спрос на аренду в целом стабилен, но арендаторы чаще выбирают квартиры с автономными источниками тепла и электричества, а владельцы снижают цены на "проблемных" локациях, чтобы не терять клиентов.

