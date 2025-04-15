В ЕС "выводят из обращения" популярную купюру? Почему в двух странах Европы возникла паника

Итальянский и испанский сегмент соцсетей вспыхнул заявлениями о планах местных властей или Европейского центрального банка запретить обращение банкнот номиналом 50 евро. Панику жителей двух стран удалось побороть фактчекерам, приведшим признаки дезинформации.

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В частности, как сообщает euronews, некоторые испанские СМИ распространили информацию, что все 50-евровые банкноты уже сочтены и их готовятся вывести из обращения уже в апреле. Впоследствии статью убрали из публикации, но это уже вызвало панику среди испанцев из-за возможного финансового удара.

Впрочем, в Центральном банке Испании это уже опровергли и заверили, что все купюры можно использовать как обычно. Также финрегулятор объяснил возможную причину путаницы: учреждение регулярно проверяет подлинность и качество банкнот и монет, возвращаемых из кредитных учреждений, изымая, уничтожая и перевыпуская те, которые не отвечают действующим стандартам безопасности. Но это производится для купюр всех номиналов.

И даже если банкнота была повреждена, она не теряет своей ценности и может быть обменена на новую. Но важно поддерживать их в хорошем состоянии для проверки защитных элементов. "Хотя банкноты сделаны для долговечности, со временем от регулярного использования на них появляются признаки износа", –а пояснили в испанском ЦБ.

Примечательно, что эту новость подхватили и некоторые итальянские СМИ. Они заявили, что для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) запретит обращение банкнот номиналом в 50 евро.

Впрочем, местные фактчекеры уже это опровергли. Они выяснили, что ни ЕЦБ, ни Банк Италии не принимали такого решения.

"Ни Банк Испании, ни любой другой центральный банк в еврозоне не предписывал изъять ни одну банкноту или монету евро. Все банкноты евро сохраняют свою стоимость и остаются в обращении", – сообщили в ЕЦБ.

Подобные дезинформационные кампании расширяют панику и недоверие населения к своим правительствам, подпитывая распространенное утверждение, что европейские страны пытаются отказаться от наличности и заменить ее на цифровое евро, чтобы иметь больше контроля над деньгами и расходами граждан и блокировать транзакции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, власти Швеции и Норвегии, известные своей национальной cashless-политикой, решили притормозить отказ от наличных денег. Причиной послужил рост угроз национальной безопасности этих стран со стороны России.

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