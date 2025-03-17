Две страны Европы приняли неожиданное решение о бумажных деньгах: как повлияла агрессия России

Власти Швеции и Норвегии, известные своей национальной cashless-политикой, решили притормозить отказ от наличных денег. Причиной стали рост угроз национальной безопасности этих стран.

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Об этом сообщило The Guardian. Согласно данным Шведского центрального банка, только 10% покупок в стране совершаются наличными, а большинство платежей производятся с помощью банковских карт или мобильного приложения Swish.

Но учитывая полномасштабную агрессию РФ против Украины, политическую нестабильность в США и опасения относительно возможных гибридных атак со стороны России, в полном отказе от наличных денег увидели потенциальную угрозу. Поэтому Министерство обороны Швеции даже разослало местным домохозяйствам брошюру под названием "Если наступит кризис или война" с рекомендацией регулярно пользоваться наличными и иметь недельный запас наличных средств разного номинала для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Аналогичную картину можно наблюдать и в Норвегии, где в прошлом году был принят закон о штрафах для розничных торговцев за отказ принимать наличные деньги. Норвежцам тоже рекомендуют иметь при себе определенную сумму наличных средств, поскольку цифровые платежные системы уязвимы для кибератак.

"Если никто не платит наличными и никто не принимает наличные деньги, наличность больше не будет реальным решением в чрезвычайных ситуациях, когда наступит кризис ", – предупредила бывшая министерка юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Мель.

Кроме того, центральные банки Швеции и Норвегии пришли к выводу, что безопасность и доступность платежных средств не менее важны, чем их эффективность. Таким образом, две страны, являвшиеся лидерами по внедрению безналичных расчетов, все еще рассматривают бумажные деньги как необходимый резервный инструмент на случай кризисных ситуаций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине тоже ходила речь о возможном отказе от гривни. Но в прошлом году заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская заверила, что в ближайшее время этого не произойдет, даже несмотря на то, что доля карточного расчета будет постоянно расти.

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