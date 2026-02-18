Одна из самых богатых стран ЕС продлила защиту для украинцев: что теперь должен сделать каждый беженец

В Люксембурге, который является одним из лидеров в Евросоюзе (ЕС) по показателю ВВП на душу населения, продлили режим временной защиты для граждан Украины еще на год – до 4 марта 2027 года. Но, чтобы не лишиться убежища, беженцы должны заменить свои биометрические карточки со старым сроком действия.

Видео дня

Решение опубликовали на сайте люксембургского Кабмина. Это позволит украинским беженцам чувствовать себя более стабильно и планировать свое пребывание в герцогстве.

Учитывая это, всем украинским беженцам должно было прийти письмо с разъяснением дальнейших шагов для получения новой биометрической карты. Если же письмо не поступило, нужно обратиться в Генеральную дирекцию по вопросам иммиграции по электронному адресу: [email protected]

"Замена биометрических карточек является необходимым условием для сохранения прав, связанных с временной защитой, в частности права на пребывание на территории Люксембурга, права на трудоустройство и права на материальную помощь, предоставляемую государством", – объяснили в правительстве.

Как получить временную защиту в Люксембурге

Каждый беженец должен зарегистрироваться в Департаменте иммиграции Министерства иностранных и европейских дел этой страны – записаться можно онлайн.

этой страны – записаться можно онлайн. Во время визита предоставить все необходимые документы, заполнить формы и подать заявление на временную защиту.

После подачи документов будет выдадут временный документ , позволяющий легально находиться в Люксембурге до получения официального статуса временной защиты.

, позволяющий легально находиться в Люксембурге до получения официального статуса временной защиты. Для продления пребывания нужно зарегистрировать свое место жительства в местной администрации коммун.

Какие документы нужны

Биометрический загранпаспорт (детей, не имеющих документа, можно вписать в загранпаспорт одного из родителей в консульстве Украины).

(детей, не имеющих документа, можно вписать в загранпаспорт одного из родителей в консульстве Украины). Другие документы, подтверждающие вашу личность (свидетельство о рождении, внутренний паспорт).

Страховка .

. Свидетельство о пребывании в Украине до 24 февраля 2022 года.

Права, которые предоставляет временная защита в Люксембурге

Что дает временная защита

Легальное пребывание в Люксембурге.

Трудоустройство без дополнительных разрешений.

Право на медицинскую помощь, образование и социальные услуги.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец 2026 года статус защиты в Евросоюзе был предоставлен 4,35 млн украинцев, из них около 4 тыс. человек получили приют в Люксембурге. За месяц численность беженцев в ЕС выросла на 24,6 тыс. человек, хотя во Франции, Бельгии, Эстонии и Латвии их стало меньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!