В ЕС начали массово сокращать помощь украинским беженцам: в каких странах больше всего

В ряде стран ЕС (Европейский Союз) начали сокращение помощи украинским беженцам: в Германии предлагают снизить выплаты с 563 € до 353-441 €, в Польше с ноября жилье в центрах будут предоставлять только уязвимым группам. Причины – экономия бюджетных средств и убеждение, что большинство переселенцев уже могут обеспечить себя самостоятельно.

OBOZ.UA выяснил, что происходит с помощью беженцам в странах Европы. С начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев нашли приют в странах ЕС. Большинство государств предоставили им статус временной защиты, который открыл доступ к жилью, социальным выплатам, медицинскому обслуживанию и рынку труда.

Германия: споры вокруг снижения выплат

В Германии более миллиона украинцев пользуются социальной поддержкой. Сейчас одинокий взрослый получает 563 евро в месяц (27 тыс. грн), государство оплачивает аренду жилья и медицинское страхование. Но федеральное правительство планирует снизить помощь для тех, кто прибыл после апреля 2025 года, а премьер Баварии Маркус Зедер предлагает урезать выплаты всем без исключения украинцам – до 353-441 евро (17-22 тыс.грн), приравняв их к другим категориям беженцев.

Польша: помощь только для уязвимых групп

С 31 октября 2025 года украинцев перестанут массово размещать в коллективных центрах. Жилье и питание оставят только детям, пенсионерам, людям с инвалидностью и женщинам 60+ и мужчинам 65+. Кроме того, усилят контроль на границе, введут обязательное присутствие детей при получении PESEL и более жесткие требования к документам. Правительство объясняет, что большинство украинцев уже интегрировались и могут содержать себя.

Венгрия: ограничения по месту происхождения

С лета 2024 года беженцам из западных областей Украины в Венгрии не предоставляют бесплатное проживание в приютах, считая их регионы "безопасными". Социальные выплаты минимальные – 55 евро (2,6 тыс. грн) на взрослого и 34 евро (1 636 грн) на ребенка.

Бельгия: рекордно высокие выплаты

Бельгия остается одним из лидеров по уровню поддержки – около 1300 евро в месяц (62 тыс. грн) для взрослого беженца. Есть государственное медстрахование, возможность жить в приютах, субсидии на мебель или медсредства. Пока официальных планов по сокращению помощи нет, но эксперты указывают, что политическое давление растет.

Швеция: помощь в формате ежедневных выплат

Украинцы в Швеции получают по 180–190 евро (9 145 грн) в месяц, дети — почти 140 (6 738). Медицинская помощь ограничена экстренными услугами, но могут предоставляться средства на базовые потребности, например, зимнюю одежду.

Великобритания: акцент на жилищной поддержке

Программа Homes for Ukraine поощряет британцев бесплатно предоставлять жилье украинцам, компенсируя 400 евро (19 253 грн) в месяц. Есть отдельные выплаты на детей и пенсионеров, а также единовременное пособие новоприбывшим. Однако объем ежемесячной поддержки значительно меньше, чем в континентальных странах ЕС.

Финляндия: отмена интеграционных программ

С 2026 года правительство Финляндии планирует полностью отказаться от финансирования языковых курсов, программ трудоустройства и ознакомительных лекций для беженцев. Украинцы являются главными получателями этой поддержки (66% в 2025 году, прогноз – 75% в 2026-м). Экономия составит 317 миллионов евро, но муниципалитеты уже предупреждают о негативных последствиях для адаптации людей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году в Великобритании значительно активнее отклоняли запросы украинцев на предоставление гуманитарного убежища – отказа получили втрое больше людей, чем за все остальное время полномасштабной агрессии РФ. Эксперты считают это изменением позиции министерства внутренних дел.

