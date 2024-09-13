В 2,5 раза выше официальной средней зарплаты: сколько зарабатывают украинские чиновники

В июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти Украины превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза больше средней по стране. Оклад теперь составляет 70% выплат, а премии – 30%, что способствовало уменьшению количества незаполненных вакансий в ЦОВ.

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Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на данные министерства финансов. К 2024 году фактическое количество государственных служащих в ЦОВ составило 110 тысяч человек, хотя в соответствии со штатными росписями должно было быть 147 тысяч.

Важно отметить, что на оплату "мертвых душ" (работников, фактически не существовавших) выделялись средства из государственного бюджета. Эти средства шли на премии и бонусы другим работникам, а основной оклад составлял всего 30% от общей суммы выплат, тогда как премии и бонусы – 70%.

Такие диспропорции в системе оплаты труда государственных служащих приводили к значимой несправедливости. По словам главы Национального агентства по вопросам государственной службы (НАДС) Наталии Алюшиной, в некоторых случаях руководители ведомств использовали систему стимулирующих выплат на уровне более 500%, что приводило к искажению системы.

С начала 2024 года правительство приняло реформу, изменившую подходы к оплате труда госслужащих. Теперь оклад должен составлять 70% от общей зарплаты, а премии не должны превышать 30%. Такое нововведение имело целью сделать систему более прозрачной и справедливой.

Одним из основных последствий реформы стало сокращение предельной численности штатов. Количество незаполненных вакансий снизилось с 25% до 14%, что свидетельствует об улучшении в заполнении вакансий и привлечении новых кадров.

Средняя зарплата в ЦОВ в июле 2024 года превысила 50 тысяч гривен, что значительно выше средней по стране. Это особенно заметно на уровне специалистов, где зарплаты выросли в 1,5 раза – до 40 тысяч гривен. Самый большой выигрыш от реформы получил "экономический" блок правительства. К примеру, в Министерстве экономики средняя зарплата специалиста выросла с 38 тысяч гривен в начале года до 77 тысяч гривен в июле. Вместе с руководящим составом средняя зарплата в ведомстве достигла 103 тысяч гривен.

Кроме того, зарплаты специалистов в Минюсте, Минфине и Минцифре также выросли и превысили 50 тысяч гривен. Это стало возможным благодаря положениям закона о госбюджете на 2024 год, где эти ведомства были отнесены к высшему типу, поскольку они анализируют и согласовывают ключевые правительственные решения.

Несмотря на повышение зарплат, проблема оттока кадров на государственной службе остается актуальной. В 2023 году ЦОО потеряли 4,6 тысячи работников (около 4% от фактического состава). После реформы этот показатель сократился до 1,9%, однако зарплата не стала единственным фактором, влияющим на желание людей работать на государство.

Данные Минфина говорят, что повышение зарплат не всегда коррелирует с численностью сотрудников в ведомствах. Например, в налоговой и таможенной службах изменение зарплат не повлекло за собой значительного увеличения численности кадров.

Одним из основных выводов реформы является то, что низкие зарплаты чиновников – миф. Опрос, проведенный НАГС, показал, что 54% госслужащих отметили повышение уровня зарплаты в 2024 году, 16% заявили, что она осталась неизменной, а 31% сообщили о ее снижении. Система грейдов, которую ввело правительство, направлена на обеспечение справедливости и прозрачности в начислении зарплат на государственной службе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине Государственная служба занятости на Едином портале вакансий опубликовала более 257 тыс. вакансий. Среди них есть предложения дистанционной работы с зарплатами от 50 тыс. грн.

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