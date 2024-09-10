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Украинцам за работу дома предлагают зарплату от 50 тыс. грн: какие вакансии

Александр Литвин
Рынки и компании
2 минуты
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Какие зарплаты предлагают украинцам

В Украине Государственная служба занятости на Едином портале вакансий опубликовала более 257 тысяч вакансий. Среди них есть предложения дистанционной работы с зарплатами от 50 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных портала. Среди предложений есть вакансия для HR-директора с зарплатой в 80 тыс. грн (дистанционно). Требования к конкуренту: опыт работы в аналогичной должности продолжительностью от двух лет в компании от 100 человек. Также важно, чтобы конкурент имел опыт работы дистанционно. Среди зон ответственности:

  • Рекрутинг (управление процессом)
  • 1-to-1 с членами команды для измерения их уровня удовлетворенности, поднятия духа и открытой коммуникации
  • Адаптация работников (документация, коммуникация, поддержка, создание стандартов и налаживание процесса)
  • Построение внутреннего и внешнего HR бренда
  • Кадровое делопроизводство

Еще одна вакансия: менеджер по продажам (дистанционно) с зарплатой в 55 тыс. грн. "Мы работаем удаленно – поэтому ты можешь работать в комфортных для себя условиях из любой точки мира, не будучи привязанным к конкретному месту", – говорится в объявлении.

Обязанности:

  • Продавать по телефону продукты компании
  • Заполнять и корректно вести CRM
  • Консультант 1С по страхованию с зарплатой в 50 тыс. грн.

Специалист должен консультировать о работе по программным продуктам, принимать участие в проектах автоматизации. Среди требований:

  • Опыт работы в страховой сфере от 3-х лет (не продажи)
  • Знание 1С на уровне опытного пользователя - обязательно
  • Знание законов о страховании, принципы ведения учета
  • Участие во внедрении учетной системы
  • Опыт написания Технического задания на доработку системы учета
  • Знание типовых бизнес-процессов страховых компаний (страхование, перестрахование, урегулирование)
  • Знание принципов бухгалтерского, налогового и управленческого учета
  • Хорошие коммуникативные навыки
  • Высокий уровень ответственности и организованности
  • Участие в проектах автоматизации в качестве постановщика задач, тестировщика, консультанта (желательно)
  • Копирайтер дистанционно с зарплатой в 75 тыс. грн.

Среди условий: более двух лет опыта в контент-маркетинге, копирайтинге или в смежной сфере (SMM/маркетинговые агентства, продуктовые компании и фрилансерские платформы). Среди требований для поисковиков:

  • Advanced English (уровень С1 будет весомым плюсом)
  • Знание SEO: понимание принципов и лучших практик SEO
  • Знание SMM: понимание платформ социальных сетей, их алгоритмов и аудитории
  • Навыки копирайтинга: способность писать четкие, лаконичные и убедительные тексты
  • Креативность: страсть к повествованию и умению создавать интересный контент

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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