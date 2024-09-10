Украинцам за работу дома предлагают зарплату от 50 тыс. грн: какие вакансии

В Украине Государственная служба занятости на Едином портале вакансий опубликовала более 257 тысяч вакансий. Среди них есть предложения дистанционной работы с зарплатами от 50 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в данных портала. Среди предложений есть вакансия для HR-директора с зарплатой в 80 тыс. грн (дистанционно). Требования к конкуренту: опыт работы в аналогичной должности продолжительностью от двух лет в компании от 100 человек. Также важно, чтобы конкурент имел опыт работы дистанционно. Среди зон ответственности:

Рекрутинг (управление процессом)

1-to-1 с членами команды для измерения их уровня удовлетворенности, поднятия духа и открытой коммуникации

Адаптация работников (документация, коммуникация, поддержка, создание стандартов и налаживание процесса)

Построение внутреннего и внешнего HR бренда

Кадровое делопроизводство

Еще одна вакансия: менеджер по продажам (дистанционно) с зарплатой в 55 тыс. грн. "Мы работаем удаленно – поэтому ты можешь работать в комфортных для себя условиях из любой точки мира, не будучи привязанным к конкретному месту", – говорится в объявлении.

Обязанности:

Продавать по телефону продукты компании

Заполнять и корректно вести CRM

Консультант 1С по страхованию с зарплатой в 50 тыс. грн.

Специалист должен консультировать о работе по программным продуктам, принимать участие в проектах автоматизации. Среди требований:

Опыт работы в страховой сфере от 3-х лет (не продажи)

Знание 1С на уровне опытного пользователя - обязательно

Знание законов о страховании, принципы ведения учета

Участие во внедрении учетной системы

Опыт написания Технического задания на доработку системы учета

Знание типовых бизнес-процессов страховых компаний (страхование, перестрахование, урегулирование)

Знание принципов бухгалтерского, налогового и управленческого учета

Хорошие коммуникативные навыки

Высокий уровень ответственности и организованности

Участие в проектах автоматизации в качестве постановщика задач, тестировщика, консультанта (желательно)

Копирайтер дистанционно с зарплатой в 75 тыс. грн.

Среди условий: более двух лет опыта в контент-маркетинге, копирайтинге или в смежной сфере (SMM/маркетинговые агентства, продуктовые компании и фрилансерские платформы). Среди требований для поисковиков:

Advanced English (уровень С1 будет весомым плюсом)

Знание SEO: понимание принципов и лучших практик SEO

Знание SMM: понимание платформ социальных сетей, их алгоритмов и аудитории

Навыки копирайтинга: способность писать четкие, лаконичные и убедительные тексты

Креативность: страсть к повествованию и умению создавать интересный контент

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!