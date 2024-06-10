Уволенный за коррупцию топ-таможенник Черкасский подал в суд на Кабмин

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Руслан Черкасский пытается восстановиться в должности через суд. В прошлом году его уволили из-за обвинений в коррупции.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, Киевский окружной административный суд рассмотрит административный иск Черкасского о признании противоправным и отмене распоряжения о его увольнении 10 июня в 15:00. Иск был подан в Комиссию по высшему корпусу государственной службы, ГТС и Кабмину.

Чем известен Руслан Черкасский?

Руслан Черкасский начал работать на таможне в начале 90-х и с тех пор занимал там разные должности при всех президентах Украины. А в феврале-2023 Железняк заявил, что именно Черкасскому принадлежало руководство таможней, хотя фактически он занимал должность заместителя председателя Гостаможслужбы.

Впервые правоохранители заинтересовались его деятельностью еще при Юлии Тимошенко на посту премьера, в 2008 году. Однако приказ об увольнении должностного лица был подписан только в марте 2023 года – после 56 дней его пребывания на больничном. Официально в Кабмине это решение не объяснялось.

Но до этого в Национальном агентстве по предотвращению коррупции ( НАПК ) обнаружили, что Черкасский получил от отца-пенсионера денежный "подарок" в размере 150 тыс. долларов (около 4 млн грн по курсу тогда). Как оказалось, ни отец, ни мать таможенника не имели столь больших финансовых ресурсов для подарка. Несмотря на это, отец чиновника в 2018 году приобрел квартиру в Киеве более чем за 1,8 млн гривен и паркоместо за 100 тыс. грн.

Через год в истоках из официального реестра Дубая "Схемы" обнаружили у Черкасского апартаменты и офисные помещения общей стоимостью около 25 млн. долларов. Недвижимость он купил в 2009 и 2010 годах, но в своих имущественных декларациях об этом никак не упоминал.

Также OBOZ.UA сообщал, что НАПК обнаружило у матери заведующего сектором таможенного поста "Южный" Киевской таможни ДМС жилой дом и 6 земельных участков. Ни женщина, ни ее сын не имели законных доходов для приобретения недвижимости.

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