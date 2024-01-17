У чиновника Киевской таможни нашли недвижимость, законных денег на которую у него нет: детали схемы

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы у чиновника Киевской таможни. Сумма солидная – более 8,6 млн грн. В частности, обнаружено, что в 2023 году его мать приобрела на эту сумму жилой дом и 6 земельных участков в пригороде Киева, после чего предоставила доверенность своему сыну и его жене быть ее представителями по всем вопросам касаемо этой недвижимости.

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Об этом сообщили в самом НАПК. Там отметили:

речь о заведующем сектором таможенного оформления (Фастов) таможенного поста "Южный" Киевской таможни Государственной таможенной службы;

доходы и расходы его матери-пенсионерки "свидетельствуют о невозможности приобрести недвижимое имущество за счет средств, полученных из законных источников";

сам таможенник, "который более 25 лет находится на государственной службе", и его жена, которая "до апреля 2023 года работала в таможенных органах", также не имели законных доходов для приобретения указанных активов.

"Национальному агентству таможенник объяснил, что его мать одолжила средства для приобретения дома и земельных участков, однако не предоставил информацию о лице, предоставившем ссуду. В свою очередь, мать-пенсионерка письмо НАПК относительно предоставления объяснений не получила – оно было возвращено", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: НАПК также выяснило, что именно семья таможенника фактически пользовалась и распоряжалась приобретенным имуществом. А приобретено оно было именно по его поручению.

В настоящее время, отмечается, материалы мониторинга образа жизни чиновника направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру – для решения вопроса об обращении в суд о:

признании актива необоснованным;

взыскании недвижимости в доход государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, сотрудники ГБР сообщили о подозрении одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, а также членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. По имеющимся данным, речь идет о скандальном Игоре Гринкевиче, а также его сыне. Им, как и их сообщникам, грозит до 12 лет лишения свободы.

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