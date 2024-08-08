Условия выплат денежной помощи от ООН изменились: кто теперь может получить средства

УВКБ ООН обновило критерии получения многоцелевой денежной помощи в Украине, направленной на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших от войны. Теперь украинцы, отвечающие новым критериям, могут получить 10 800 гривен на человека на три месяца.

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Об этом сообщил БФ "Право на защиту" в комментарии СМИ. Согласно новым условиям, каждый подпадающий под программу многоцелевой денежной помощи может получить 10 800 гривен на человека, что соответствует выплатам в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев.

Эта сумма базируется на стоимости минимальной потребительской корзины и имеет целью покрыть базовые потребности тех, кто находится в затруднительном положении из-за военных действий. Заявку на получение этой помощи могут подавать две основные категории лиц:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ): граждане Украины, вынужденные покинуть свои дома и переместиться в пределах страны в течение последних шести месяцев;

граждане Украины, вынужденные покинуть свои дома и переместиться в пределах страны в течение последних шести месяцев; лица, вернувшиеся в свои постоянные места жительства: это включает тех, кто вернулся из-за границы или из других регионов Украины, куда они были вынуждены переехать через войну.

Для получения денежной помощи необходимо соответствовать одному из критериев уязвимости, обновленным в июне 2024 года. Вот основные из них:

семьи с одним из родителей и детьми: семья, состоящая из одного из родителей и одного или более детей до 18 лет, или включает пожилых людей (55 лет и старше);

семья, состоящая из одного из родителей и одного или более детей до 18 лет, или включает пожилых людей (55 лет и старше); одинокие пожилые люди: семьи, которые возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей, или пожилого возраста с детьми до 18 лет;

семьи, которые возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей, или пожилого возраста с детьми до 18 лет; семьи с лицами с особыми потребностями: семьи, включающие одного или нескольких лиц с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями.

Есть определенные ограничения, которые необходимо учитывать при подаче заявки на пособие. Среди них:

семья не должна была раньше получать пособие от международных организаций, включая выплаты в размере 2200 гривен в месяц;

доход на одного члена семьи должен быть менее 5400 гривен;

заявители должны соответствовать хотя бы одному из вышеперечисленных критериев уязвимости.

Подать заявку на получение помощи можно в специализированных пунктах сбора данных, расположенных в 18 областях Украины, среди которых Львов, Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Запорожье, Днепр, Киев, Харьков и другие. Благотворительный фонд "Право на защиту", являющийся официальным партнером УВКБ ООН, дает консультации и помогает с оформлением документов.

С начала реализации программы в марте 2022 года уже более 1,3 миллиона человек предоставили свои данные для получения помощи. Новые критерии, внедренные в июне 2024 года, учитывают актуальные вызовы, с которыми сталкивается население, и направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе некоторые категории украинцев, включая ветеранов войны и жертв нацистских преследований, получат дополнительные выплаты от 450 до 3100 гривен. Выплаты предоставляются ко Дню Независимости в соответствии с законодательством Украины.

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