Некоторые украинцы получат дополнительные социальные выплаты уже в августе: сколько и кто именно

В августе некоторые категории украинцев, включая ветеранов войны и жертв нацистских преследований, получат дополнительные выплаты от 450 до 3100 гривен. Выплаты предоставляются ко Дню Независимости в соответствии с законодательством Украины.

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OBOZ.UA выяснил, на какую финансовую помощь могут претендовать украинцы. Выплаты предусмотрены ко Дню Независимости для ветеранов войны и других категорий граждан в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и Законом Украины "О жертвах нацистских преследований".

Постановление Кабинета Министров было утверждено 27 декабря 2023 года. Дополнительные выплаты будут предоставлены следующим категориям граждан:

пенсионеры, имеющие право на эти выплаты;

ветераны войны, служащие или работающие, но не пенсионеры;

граждане, имеющие право на выплату, но не являющиеся пенсионерами и не проходящие службу или не работающие.

Размеры выплат

Размеры выплат зависят от категории получателя. А именно:

450 грн – участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом;

– участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом; 650 грн – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз;

– члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз; 1000 грн – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей;

– участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей; 3100 грн – лица с инвалидностью в результате войны (I группа) и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Как подать заявку на выплату?

Процедура выплаты останется такой же, как была в прошлом году. Для пенсионеров, имеющих право на получение этой помощи, она будет засчитана с августовской пенсией без необходимости подачи дополнительных заявок.

Ветераны войны, которые служат или работают и не входят в число пенсионеров, получат свои средства через небюджетные счета воинских частей или организаций, где они служат/работают, на основе поданных заявок, включая поданные через вебпортал Пенсионного фонда (ПФУ).

Граждане, претендующие на помощь, но не пенсионеры и не работающие или не служащие, следует подать заявление произвольной формы в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена на текущий счет в выбранном банке по месту жительства заявителя.

Заявки на разовую денежную выплату необходимо подать до 1 августа этого года. Однако в Пенсионном фонде отмечают, что если по каким-либо причинам не удается подать заявление в указанный срок, есть возможность сделать это до 1 октября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине анонсировали новую финансовую помощь от ООН для пенсионеров с низкими выплатами, проживающими в районах боевых действий. Переселенцы, недавно переехавшие в Киев или Киевскую область, также могут получить 10 800 грн от благотворительного фонда.

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