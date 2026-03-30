Условия, без выполнения каких пенсию не дадут: каким требованиям должны соответствовать украинцы в Польше

Проживающие в Польше украинцы могут рассчитывать на получение местной минимальной пенсии. Однако для этого нашим соотечественникам нужно соответствовать ряду требований. В частности, иметь достаточный стаж уплаты взносов.

Об этом сообщает in Poland. Там отмечают: нужно уплатить хотя бы 1 пенсионный взнос в Учреждение социального страхования Польши (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS). То есть официально проработать месяц.

Еще одним условием является пребывание в пенсионном возрасте. При этом подчеркивается: для женщин и мужчин установлены разные возрастные пороги для выполнения вышеуказанных условий. Так:

Пенсионным возрастом является 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Минимальный страховой стаж составляет не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

При этом подчеркивается: украинцы могут получать минимальную пенсию в Польше только, если проживают в этой стране. После выезда же на родину украинские пенсионеры лишаются права на выплату.

"Факт обитания в Польше проверяется ZUS. Если учреждение обнаружит какие-либо нарушения в этом вопросе, оно может потребовать возврата полученных выплат", – рассказали аналитики.

Польша будет конкурировать с Украиной за людей

В то же время, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, старение населения Польши не только ограничивает развитие местного рынка труда, но и формирует долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе. Одним же из ее источников может стать Украина.

При этом подчеркивается: для самой Украины это может перерасти в большую проблему. Ведь после завершения активных боевых действий она будет остро нуждаться в рабочих руках для своего восстановления.

"Украине нужно уже сейчас формировать стратегию возврата и удержания людей. Поскольку после войны капитал станет главным ресурсом для восстановления и экономического развития страны", – резюмировали специалисты.

