Зарплаты существенно выросли: украинцам рассказали, кому в Польше стали платить гораздо больше

Самый высокий рост зарплат в Польше в 2025 году был зафиксирован среди диспетчеров транспортных перевозок. Им стали платить сразу на 9,5% больше. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили, что кроме диспетчеров транспортных перевозок значительно зарплаты выросли также у таможенных брокеров – на 8%. А также:

менеджеров складов – на 6,7%;

работников складов – на 3,1%.

В целом же, подчеркивается, на начало 2026 года директора по цепям поставок в Польше зарабатывали до вычета налогов от 22 000 до 32 000 злотых (около 261 243 – 379 990 грн по актуальному курсу НБУ). А кроме того:

менеджеры складов – от 9 500 до 18 000 злотых (около 112 810 – 213 745 грн);

специалисты по логистике получали от 7 000 до 10 500 злотых (около 83 123 – 124 684 грн);

экспедиторы – от 6 000 до 9 500 злотых (около 71 248 – 112 810 грн);

работники складов – от 5 000 до 8 000 злотых (около 59 374 – 94 998 грн).

"Еще несколько лет назад уровень таких зарплат ассоциировался преимущественно с финтехом или крупными технологическими корпорациями. Теперь это становится привычной практикой для хорошо организованных логистических бизнесов", – констатировали специалисты.

При этом подчеркивается: высокая динамика средней зарплаты в логистике коррелируется с столь же значительными темпами прироста занятости. Т.е., там, где платят высокие зарплаты, нет проблем с рабочей силой.

"Этот сектор быстро развивается в Польше. Обеспечивают же это развитие временные работники. В том числе иностранные, которые способны оперативно закрывать сезонные потребности бизнеса в простой рабочей силе", – резюмировали аналитики.

