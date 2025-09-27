"Укрзалізниця" сообщила о задержке некоторых поездов: последствия атаки

В Украине 27 сентября из-за атаки РФ задерживается часть поездов "Укрзалізниці". Пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры в Одесской области.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". "Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения. к счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров – благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", – говорится в сообщении УЗ.

Движение поездов уже восстановлено. Следить за опозданием поездов можно на сайте "Укрзалізниці". По состоянию на 8.30 задерживаются следующие поезда

№105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+3:42)

№105/106 Киев-Пас.-Одесса-Главная (+3:03)

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55)

№11/12 Львов-Одесса-Главная (+2:30)

№127/128 Запорожье-1-Львов (+2:24)

№25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+1:50)

№135/136 Черновцы-Одесса-Главная (+1:50)

№77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+1:32)

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:16)

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:57)

№51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:57)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:44)

№31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+0:37)

№127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:25)

№243/244 Киев-Пас.-Львов (+0:13)

№63/64 Харьков-Пас.-Львов (+0:13)

№111/112 Изюм-Львов (+0:13)

№89/90 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:12)

№721/722 Киев-Пас.-Харьков-Пас. (+0:12)

№351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:10)

№115/116 Запорожье-1-Черновцы (+0:08)

№35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:08)

№37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:08)

№5/6 Запорожье-1-Ясиня (+0:07)

№15/16 Харьков-Пас.-Ясиня (+0:07)

№67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине открыли первую новопостроенную евроколею Чоп – Ужгород, которая уже с 12 сентября позволит прямые рейсы в города ЕС (Европейский Союз). Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!