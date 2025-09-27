"Укрзалізниця" сообщила о задержке некоторых поездов: последствия атаки
В Украине 27 сентября из-за атаки РФ задерживается часть поездов "Укрзалізниці". Пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры в Одесской области.
Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". "Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения. к счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров – благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", – говорится в сообщении УЗ.
Движение поездов уже восстановлено. Следить за опозданием поездов можно на сайте "Укрзалізниці". По состоянию на 8.30 задерживаются следующие поезда
- №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас. (+3:42)
- №105/106 Киев-Пас.-Одесса-Главная (+3:03)
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55)
- №11/12 Львов-Одесса-Главная (+2:30)
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+2:24)
- №25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+1:50)
- №135/136 Черновцы-Одесса-Главная (+1:50)
- №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+1:32)
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:16)
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:57)
- №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:57)
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:44)
- №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+0:37)
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:25)
- №243/244 Киев-Пас.-Львов (+0:13)
- №63/64 Харьков-Пас.-Львов (+0:13)
- №111/112 Изюм-Львов (+0:13)
- №89/90 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:12)
- №721/722 Киев-Пас.-Харьков-Пас. (+0:12)
- №351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:10)
- №115/116 Запорожье-1-Черновцы (+0:08)
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:08)
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:08)
- №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+0:07)
- №15/16 Харьков-Пас.-Ясиня (+0:07)
- №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине открыли первую новопостроенную евроколею Чоп – Ужгород, которая уже с 12 сентября позволит прямые рейсы в города ЕС (Европейский Союз). Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы.
