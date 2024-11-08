"Укрпочта" добавила важную услугу для украинцев за границей: сколько стоит и кто сможет воспользоваться

Украинцы за границей смогут быстрее получать загранпаспорта по почте. Стоимость услуги экспресс-доставки документа составит 6 долларов без НДС.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел, это стало возможным благодаря сотрудничеству с "Укрпочтой". Первый его этап был направлен на улучшение консульских услуг для украинских граждан в разных уголках мира.

"Отныне, по Меморандуму, подписанному в августе этого года, каждый украинец, ожидающий изготовления загранпаспорта, может воспользоваться новой услугой – быстрым и доступным заказом доставки документа из Украины за фиксированную цену. Национальный почтовый оператор "Укрпочта" разработал платформу для заказа доставки загранпаспортов, которые оформляют дипломатические учреждения Украины", – отметили в МИД.

Оплатить доставку можно будет удобно в любое время и из любой точки мира благодаря электронной марке с QR-кодом в личном кабинете пользователя на сайте "Укрпочты". Цена доставки загранпаспорта будет единой, независимо от страны мира: 6 долларов (по курсу на день заказа услуги, поэтому сумма в украинской валюте может плавать) и 10 грн НДС.

"Миллионы украинцев находятся за границей, и возможность быстро получить документы от государства имеет огромное значение. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сервисы МИД становились еще более удобными, а консульские услуги – более доступными", – подчеркнули в МИД.

Как оформить услугу "Доставка паспорта"?

Оформить доставку можно на сайте "Укрпочты". Там сказано, что для этого требуется идентификатор сессии, который предоставляется только после подачи заявления на изготовление паспорта в консульстве или посольстве Украины. Забрать паспорт можно будет по-прежнему в консульстве или посольстве, указанном в заявлении. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1. Подтверждение заказа: подать заявление в посольство или консульство и получить подтверждение о начале оформления паспорта. Оно содержит идентификатор сессии (6-7-значный номер), по которому можно отслеживать онлайн-этапы оформления нового документа.

2. Авторизация или регистрация: пройти процедуру авторизации или регистрации на сайте "Укрпочты" по телефону или электронной почте. Это позволит создать личный кабинет, где можно управлять отправлениями и отслеживать их статус.

3. Оформление доставки: заполнить форму (указать страну, название посольства или консульства, идентификатор сессии, ФИО владельца паспорта, электронную почту) и оплатить услугу с помощью банковской карты.

4. Отслеживание доставки: после поступления сообщения от МИД о готовности паспорта к отправке номер для отслеживания будет доступен на сайте "Укрпочты".

Как уже сообщал OBOZ.UA, загранпаспорт Украины можно оформить и ребенку – такой документ выдается с рождения и действует в течение 4 лет. Оформить документ можно через подразделения Государственной миграционной службы и Центры предоставления административных услуг – для этого нужно сначала обратиться в соответствующее учреждение и иметь необходимые документы. Стоимость услуги составляет от 958 до 1598 грн.

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