Загранпаспорт с пеленок: где оформить документ и по какой цене

Загранпаспорт ребенку может быть оформлен с рождения и выдается детям на 4 года. Оформить документ можно через подразделения Государственной миграционной службы и Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Стоимость такой услуги составляет от 958 до 1598 гривен.

О правилах оформления документа сообщили в Государственной миграционной службе. А видеоинструкцией по правильному оформлению поделилось Правительство online.

Для оформления загранпаспорта для ребенка нужно сначала обратиться в соответствующее учреждение и иметь при себе необходимые документы. А именно:

паспорт гражданина Украины (для детей младше 14 лет это может быть свидетельство о рождении);

гражданина Украины (для детей младше 14 лет это может быть свидетельство о рождении); регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (идентификационный код);

налогоплательщика (идентификационный код); заявление-анкета , которое заполняют на месте;

, которое заполняют на месте; ранее выданные загранпаспорта или другие проездные документы ребенка.

Сколько стоит сделать загранпаспорт ребенку 2024 года

При оформлении загранпаспорта оплачивается административный сбор. Он рассчитывается как сумма стоимости административной услуги и стоимости бланка.

При оформлении в течение 20 рабочих дней сумма составляет 958 грн. Среди них:

стоимость административной услуги – 352 грн;

стоимость бланка – 606 грн.

В условиях срочного (в течение 7 рабочих дней) оформления, сумма составляет 1598 грн. Среди них:

стоимость административной услуги – 992 грн;

стоимость бланка – 606 грн.

В случае срочного ( в течение 3 рабочих дней в случаях, определенных законодательством) оформления сумма составляет 1598 грн. Среди них:

стоимость административной услуги – 992 грн;

стоимость бланка – 606 грн.

Стоимость загранпаспорта для взрослых

С 1 апреля 2024 года стоимость загранпаспорта для взрослых увеличилась на 102 грн. Это повышение относится только к стоимости бланка, тогда как сам процесс оформления и перечень необходимых документов остаются неизменными.

Стоимость получения документа в течение семи или трех (при наличии оснований) рабочих дней повысилась с 1496 до 1598 грн. Из этой суммы:

стоимость административной услуги – 992 грн;

стоимость бланка – 606 грн.

Стоимость оформления загранпаспорта в течение 20 рабочих дней увеличилась с 856 до 958 гривен. Из этой суммы:

стоимость административной услуги – 352 грн;

стоимость бланка – 606 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы за границей все чаще стали сталкиваться с мошенниками под видом "посредников" для записи в электронную очередь для оформления документов. Такие люди заранее бронируют места в электронной очереди и предлагают уступить за плату.

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