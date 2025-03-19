Украл 100 тыс. грн на схеме с помощью родственнице: эксдепутата оставят в тюрьме

Бывший депутат Полтавского областного совета от "Слуги народа" Александр Смирнов не сумел оспорить решение суда по делу о коррупции с выплатами от государства. Таким образом, приговор в виде 5 лет лишения свободы остался в силе.

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Как сообщил журналист Олег Новиков, решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Эксдепутат был заключен под стражу в зале суда во исполнение приговора. В то же время его двоюродную сестру Татьяну Полишко оставили невиновной в пособничестве.

В чем обвиняют Александра Смирнова

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал бывшего депутата Полтавского областного совета от "Слуги народа" Александра Смирнова виновным в незаконном завладении государственными средствами (ч. 4 ст. 191 УКУ) и приговорил его к 5 годам лишения свободы. По версии обвинения, Смирнов привлек свою двоюродную сестру Полишко для того, чтобы оформить на нее 100 тысяч денежной помощи (средства предусматривались для выплаты гражданам денежной помощи на лечение). Женщину же оправдали.

В рамках дела детективы НАБУ обыскивали автомобиль AUDI Q8, находящийся в пользовании депутата Смирнова. В машине правоохранители обнаружили мобильный телефон iPhone 14 Pro, на котором обнаружили важные для следствия переписки. В одном из них говорилось о пребывании других лиц, которым также можно было выделить разовому пособию.

По делу также обвиняли консультантку отдела по вопросам обеспечения деятельности руководства исполнительного аппарата Полтавского облсовета Марину Диденко, но после того, как женщина пошла на соглашение с прокурором и сотрудничала, ей назначили наказание в виде 5 лет условного заключения с запретом занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с исполнением самих мест, связанных с исполнением. Диденко освободили от основного наказания под испытательный срок в 2 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что ВАКС назначил залог в 2 млн грн двум фигурантам дела о масштабной коррупции на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ ЗВОН – схема нанесла государству ущерб более чем на 246 млн грн. Кроме того, к ним применены дополнительные меры – в частности, запрет на выезд из Киева и области без специального разрешения.

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