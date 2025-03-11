Суд принял решения по фигурантам дела о коррупции на оборонке на 246 млн грн: названы имена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил залог в 2 млн грн двум фигурантам дела о масштабной коррупции на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН" – схема нанесла государству ущерба на более 246 млн грн. Кроме того, к ним применены дополнительные меры – в частности, запрет на выезд из Киева и области без специального разрешения. Имен фигурантов правоохранители не называют, однако по информации журналиста Олега Новикова, речь о бывшем начальнике Управления развития автоматизации Генштаба Викторе Артиховиче и директоре фирмы "Эверест Лимитед" Юрии Пастухове.

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"Двум фигурантам дела о системе "ДЗВІН" определил залоги. Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в 2 млн грн к бывшему начальнику Управления развития автоматизации Генштаба Виктору Артиховичу и директору фирмы "Эверест Лимитед" Юрию Пастухову", – говорится в сообщении.

В то же время, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили: помимо залога, суд возложил на подозреваемых дополнительные обязанности. В частности:

⁠⁠прибывать к детективу, прокурору, суду по первому вызову;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении, с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Детали дела

Ранее САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при создании системы "ДЗВІН". Ее реализация нанесла государству ущерб более чем на 246 млн грн.

Контракт на разработку системы Минобороны заключило с одной из компанией в 2016 году – у которой, как позже выяснилось не было опыта создания программного обеспечения. Из-за этого за 4 года работы техническое задание меняли 13 раз, "что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн грн, а функционал системы снизить в десятки раз".

"Только на безосновательную корректировку документации потратили более 115 млн грн. Разработанная система вообще не отвечает технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами", – рассказали в САП.

При этом подчеркивается: после начала расследования причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. Кроме того, они:

ускорили работу;

бесплатно модернизировали систему, "пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел".

"Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработки системы "ДЗВІН" невозможно", – рассаазали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее четверым фигурантам в дела сообщили о подозрениях. По данным Новикова, речь идет, в частности, о бывшем заместителе начальника Генштаба ВСУ Радионе Тимошенко и экс-начальнике войск связи ВСУ Владимире Рапко.

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