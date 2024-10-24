Украинцы жалуются на задержки выплат: кого зацепило и куда обращаться

Задержки выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине связаны с техническими проблемами, но все, кто имеет право на помощь, ее обязательно получат. В случае длительной задержки следует обратиться в Минреинтеграцию или социальные службы.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, почему выплаты могут задерживаться. С момента начала войны в Украине многие граждане вынуждены были покинуть свои дома, став ВПЛ.

Государство оказывает финансовую помощь для поддержки этих людей, обеспечивая возможность проживания в условиях войны. Однако в последнее время участились жалобы на задержки в выплатах, что вызывает беспокойство среди перемещенных лиц.

Внутри перемещенные лица, имеющие официальный статус ВПЛ, получают ежемесячное пособие от государства. Размер выплат зависит от возраста и статуса:

2 тысячи гривен для лиц старше 18 лет;

для лиц старше 18 лет; 3 тысяч гривен для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Эта помощь является одним из ключевых инструментов поддержки перемещенных лиц, поскольку позволяет покрывать расходы на проживание и основные потребности. Выплаты осуществляются дважды в месяц – 15 и 28 числа через Минсоцполитики в сотрудничестве с АО Сбербанк.

Основной причиной задержек являются технические проблемы. Они могут возникать на разных этапах процесса перечисления средств, но министерство уверяет, что все граждане, имеющие право на выплаты, их обязательно получат. Выплаты могут задерживаться на срок до месяца, что вызывает определенное беспокойство среди ВПЛ, но это временная проблема. Если деньги не поступают больше месяца, рекомендуется принимать активные меры:

обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48;

по номеру связаться с офисом уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону +38 (066) 813-62-39;

по телефону также можно обратиться в местный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или управление социальной защиты.

После обращения ваши данные проверят, и при наличии технических проблем будут приняты меры по их устранению. В большинстве случаев задержка выплат не означает, что вы потеряете пособие. Она будет засчитана после устранения технических сбоев.

Согласно постановлению Кабинета Министров №94 от 26 января 2024 года, есть определенные категории ВПЛ, которые могут потерять право на государственную помощь. Выплаты могут быть прекращены, если:

лицо или семья имеет доход более 9444 грн на одного члена семьи;

на одного члена семьи; переселенцы владеют автомобилем в возрасте до 5 лет, или совершили покупку на сумму свыше 100 000 грн;

семья имеет жилье на безопасной территории площадью не менее 13,65 м2 на одного члена семьи.

Также выплаты могут быть прекращены для тех лиц, которые вернулись в свои дома на временно оккупированных территориях или не стали на учет в службе занятости, если они трудоспособны. Помощь для ВПЛ продолжает выплачиваться тем, кто отвечает следующим критериям:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах боевых действий или в населенных пунктах, где школы работают в дистанционном или смешанном формате;

проживающие в зонах боевых действий или в населенных пунктах, где школы работают в дистанционном или смешанном формате; семьи с детьми до 18 лет с инвалидностью или тяжелобольными детьми;

с инвалидностью или тяжелобольными детьми; беременные женщины, начиная с 30-й недели беременности;

семьи, где есть инвалиды первой группы или ухаживающие за немощными лицами.

Минсоцполитики уверяет, что работает над устранением технических сбоев в выплатах и пытается снизить количество таких случаев. Если же задержка длится дольше предусмотренного, важно обращаться в соответствующие службы, чтобы ускорить процесс получения помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польское правительство предложило Германии перенаправить соцвыплаты для украинских беженцев непосредственно в Украину. Цель – снизить финансовый стимул оставаться в Германии и стимулировать украинцев возвращаться домой для восстановления страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!