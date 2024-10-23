"Мужчин на фронт, а женщин восстанавливать налоговую базу": Польша предлагает Германии лишить украинцев выплат

Польское правительство предложило Германии перенаправить соцвыплаты для украинских беженцев непосредственно в Украину. Цель – снизить финансовый стимул оставаться в Германии и стимулировать украинцев возвращаться домой для восстановления страны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP Info. Во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом Сикорский предложил, чтобы средства, расходуемые на социальные выплаты украинцам, направлялись непосредственно в Украину.

Согласно заявлениям министра, социальные выплаты для украинских беженцев в Германии, которые могут составлять до 1200 евро в месяц, создают финансовый стимул оставаться в стране. Это, по мнению Сикорского, нецелесообразно, ведь значительная часть мужчин должна защищать Украину на фронте, а женщины могли бы участвовать в восстановлении экономики.

"Я предложил, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, лучше предоставлять непосредственно Украине. Это позволило бы уменьшить финансовый стимул оставаться в Германии, а украинцы могли бы поддерживать свою страну: мужчины – воевать на фронте, а женщины – восстанавливать налоговую базу, – объяснил Сикорский.

По мнению польского министра, эти выплаты можно было бы более эффективно использовать, направляя их на внутреннюю экономику Украины, где они могли бы стимулировать развитие и поддержку социальной инфраструктуры. Сикорский сделал эти заявления на фоне растущей дискуссии о том, как страны Европы должны поддерживать украинских беженцев, которые в результате войны вынуждены были уехать из страны.

По данным немецкого правительства, Германия приняла значительное количество украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, оказывая им социальную помощь, жилье и медицинское обеспечение. Предложение Сикорского направлено на то, чтобы уменьшить зависимость украинских беженцев от социальной помощи за рубежом и стимулировать их возвращение домой для активного участия в восстановлении страны.

В ходе встречи с журналистами Сикорский также прокомментировал отсутствие Польши на недавней встрече стран "четырех" (США, Германия, Великобритания, Франция) в Берлине. Он отметил, что это нормальная практика, поскольку Польша не является ядерным государством и не входит в G7 или G20. В то же время он подчеркнул, что это не означает снижения международного влияния Польши, которое продолжает играть активную роль в регионе и поддерживает Украину.

Еще одним важным вопросом, прокомментированным Сикорским, стало закрытие генконсульства России в Познани и возможное выслание российского посла из Польши. Министр отметил, что этот вопрос может оказаться актуальным, если Россия продолжит свои диверсионные действия на территории Польши. "Если бы мы выслали посла, они, конечно, сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсии продолжатся, то этого нельзя исключать", - заявил польский министр.

Предложение Сикорского об изменении механизма социальной помощи для украинских беженцев может иметь веские последствия для обеих стран. Если Германия согласится перенаправлять средства непосредственно в Украину, это поможет государству получить дополнительные финансовые ресурсы для восстановления. В то же время это может стимулировать украинцев возвращаться домой, уменьшая нагрузку на социальные системы стран ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, количество граждан Украины, пользующихся предоставленным властями Чехии бесплатным жильем, за три месяца сократилось более чем в 16 раз. Это связано с тем, что правительство страны перестало выдавать гуманитарное жилье и стало помогать украинцам со съемом недвижимости.

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